Situada en la costa norte de Polonia, sobre la bahía homónima en el mar Báltico, Gdansk integra junto con Sopot y Gdynia el área metropolitana de la Triciudad.
Durante siglos fue un próspero enclave de la Liga Hanseática, lo que moldeó una arquitectura de influencia flamenca y alemana distinta al resto del país.
Tras quedar devastada en 1945, su casco histórico fue meticulosamente reconstruido. Además, aquí comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y nació el movimiento sindical Solidarność en 1980.
Lea más: Viajar a Albania: playas, ruinas y precios accesibles en Europa
¿Qué ver y qué hacer?
- Ruta Real y casco antiguo: el recorrido parte de la Golden Gate y avanza por la calle Długa hasta el Mercado Largo, flanqueado por casas burguesas estrechas y el Main Town Hall, cuya torre ofrece vistas panorámicas del tejido urbano.
- Patrimonio religioso y artesanal: a pocos pasos, la Basílica de Santa María de Gdansk destaca como uno de los templos de ladrillo más grandes de Europa. En la vecina calle Mariacka, con sus escalinatas de piedra y gárgolas, se concentran talleres especializados en ámbar del Báltico.
- Museos del siglo XX: el Museo de la Segunda Guerra Mundial propone un recorrido inmersivo por el conflicto desde la perspectiva civil y centroeuropea. A poca distancia, en los antiguos astilleros, el European Solidarity Centre documenta las huelgas lideradas por Lech Wałęsa que aceleraron el fin del bloque soviético.
Lea más: ¿Querés viajar a Europa con poco presupuesto? Estos trucos te ayudarán a ahorrar
¿Cuál es la mejor época para viajar?
De mayo a septiembre las temperaturas oscilan entre 18 °C y 24 °C, ideales para caminar y navegar por el río, aunque julio y agosto concentran la mayor afluencia turística.
En otoño e invierno el clima es frío y ventoso (entre -2 °C y 8 °C), pero ofrece tarifas más bajas y mercados navideños en diciembre.
Información útil
- Estadía y movilidad: dos o tres días bastan para recorrer la ciudad; el centro se explora a pie y los trenes urbanos SKM conectan fácilmente con Sopot o con el imponente Castillo de Malbork, fortaleza teutónica situada a 50 minutos.
- Datos prácticos: la moneda es el esloti polaco (PLN), aunque las tarjetas se aceptan en casi todos los comercios. El idioma oficial es el polaco, con buen nivel de inglés en zonas turísticas. Los museos suelen abrir de 10:00 a 17:00 o 18:00 y varios cierran los lunes o martes; el costo diario resulta moderado frente a Europa Occidental.