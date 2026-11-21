Situada en la costa norte de Polonia, sobre la bahía homónima en el mar Báltico, Gdansk integra junto con Sopot y Gdynia el área metropolitana de la Triciudad.

Durante siglos fue un próspero enclave de la Liga Hanseática, lo que moldeó una arquitectura de influencia flamenca y alemana distinta al resto del país.

Tras quedar devastada en 1945, su casco histórico fue meticulosamente reconstruido. Además, aquí comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939 y nació el movimiento sindical Solidarność en 1980.

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¿Qué ver y qué hacer?

Ruta Real y casco antiguo: el recorrido parte de la Golden Gate y avanza por la calle Długa hasta el Mercado Largo , flanqueado por casas burguesas estrechas y el Main Town Hall , cuya torre ofrece vistas panorámicas del tejido urbano.

Patrimonio religioso y artesanal: a pocos pasos, la Basílica de Santa María de Gdansk destaca como uno de los templos de ladrillo más grandes de Europa . En la vecina calle Mariacka , con sus escalinatas de piedra y gárgolas, se concentran talleres especializados en ámbar del Báltico.

Museos del siglo XX: el Museo de la Segunda Guerra Mundial propone un recorrido inmersivo por el conflicto desde la perspectiva civil y centroeuropea. A poca distancia, en los antiguos astilleros, el European Solidarity Centre documenta las huelgas lideradas por Lech Wałęsa que aceleraron el fin del bloque soviético.

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¿Cuál es la mejor época para viajar?

De mayo a septiembre las temperaturas oscilan entre 18 °C y 24 °C, ideales para caminar y navegar por el río, aunque julio y agosto concentran la mayor afluencia turística.

En otoño e invierno el clima es frío y ventoso (entre -2 °C y 8 °C), pero ofrece tarifas más bajas y mercados navideños en diciembre.

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