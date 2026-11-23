"El turismo significa oportunidades, significa plazas de trabajo y significa, por supuesto, una irrigación importante a la economía de la ciudad", explicó a EFE la directora de la Corporación Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo), Liliana Rodríguez, quien destaca la importancia de mantener una oferta que atraiga viajeros durante todo el año.

Fuera de las murallas y de las zonas más frecuentadas por los más de 5,5 millones de turistas que eligen esta ciudad caribeña para sus vacaciones, unos 850.000 cartageneros viven en sectores industriales donde las condiciones son más difíciles, según el alcalde de la ciudad, Dumek Turbay.

"La vida no es tan fácil para ellos", reconoció a EFE el mandatario, quien aseguró que el mayor esfuerzo de su administración se concentra en mejorar los servicios públicos, la educación, el empleo y la seguridad en esos barrios.

La distancia entre la Cartagena turística y la realidad de buena parte de sus habitantes también está presente en el debate sobre cómo repartir los beneficios de esta lucrativa actividad.

Turbay, quien termina su mandato en 2027, defendió la llegada de visitantes con mayor poder adquisitivo porque, según dijo, pueden comprar bienes y servicios y fortalecer "la economía popular, la economía local".

Al lado de la Torre del Reloj, en uno de los puntos más transitados del centro histórico, una decena de comerciantes se instala cada día bajo el sol caribeño. Con sus carros de frutas, recuerdos y dulces típicos, buscan un lugar entre los turistas y los escasos espacios de sombra de la plaza.

El alcalde señaló que su Gobierno ha trasladado esa conversación a los grandes hoteles y establecimientos boutique para que incorporen a sus circuitos a artesanos, negocios de gastronomía popular y otros proveedores locales.

"Los invitamos a que estén en esa mancomunión con la economía local, la economía humilde, la economía del artesano", apuntó.

El impacto del turismo también se refleja en el empleo. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), la actividad de alojamiento y servicios de comida registró 49.345 personas ocupadas en 2025, frente a las 43.598 de 2024, lo que supone un aumento del 13,2 %.

En ese mismo período, los viajeros internacionales que tuvieron al departamento de Bolívar, cuya capital es Cartagena, como destino principal, gastaron una media de 211,5 dólares diarios y permanecieron 6,7 noches de media, según la Encuesta de Visitantes Internacionales (EVI) del DANE.

La actividad de cruceros ofrece otra muestra de ese movimiento económico. La temporada 2025-2026 cerró con 175 recaladas y 414.204 visitantes, entre pasajeros y tripulantes, y un impacto económico estimado en 44,5 millones de dólares, de acuerdo con el balance de Corpoturismo.

Sin embargo, el aumento de las llegadas no implica necesariamente un mayor desembolso de cada visitante.

El desafío, en una ciudad donde conviven uno de los principales destinos turísticos del país y barrios con importantes necesidades sociales, es que los ingresos que genera el sector traspasen las murallas.