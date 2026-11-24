"Estamos muy interesados por lo que hace Barcelona y por lo que hace España porque lleva un tiempo de avance", señaló Yavchitz en el diálogo organizado por la Oficina Española de Turismo en la capital francesa sobre la sostenibilidad del sector, y en el que se pudieron comparar y contraponer en particular sus estrategias con las de la capital catalana.

Por parte de Barcelona, participó en la mesa redonda el comisario encargado de la gestión del turismo sostenible en el Ayuntamiento, José Antonio Donaire, que explicó las políticas desplegadas desde hace años para limitar el número de visitantes por el bienestar de los habitantes de la ciudad, ya cuando se supera un umbral "hay un problema con la población local, pero también con los turistas".

Donaire señaló que la ciudad recibe 16 millones de turistas, de los cuales 4 millones llegan en cruceros, lo que supone que cada día de media hay un visitante por cada diez habitantes.

Contó cómo se aprobó un plan urbanístico que prohibía crear nuevas plazas de alojamiento, lo que se ha traducido en una subida del nivel de los hoteles y del precio medio de las estancias, pero que también han tenido que intervenir con las llegadas de turistas que acuden sólo a pasar el día se alojan en zonas próximas, como la Costa Brava y la Costa Daurada.

Y para eso se limitó el número de autobuses autorizados a entrar, que deben pagar una tasa y que sólo pueden cargar y descargar en puntos donde se considera que no perturban la vida de los vecinos de la ciudad.

"El turismo es una fuerza positiva para la ciudad" pero "hay que reducir los impactos negativos", insistió el responsable municipal de la sostenibilidad del sector, que también dio cuenta del programa de recuperación de la identidad en media docena de los conocidos como "espacios de gran afluencia", como las Ramblas, que un 90 % de los habitantes de la ciudad dicen evitar por su desnaturalización.

Precisó, por ejemplo, que allí se están comprando bajos ocupados por establecimientos orientados únicamente al turismo masivo, como restaurantes de comida rápida o tiendas de 'sourvenirs' para reconvertirlos en comercios dirigidos a la población local.

También señaló que en esas áreas se van a prohibir la venta, ahora mayoritaria, de productos solo dirigidos a los turistas en el mercado de la Boquería, para que sea de nuevo un espacio que sirva a los vecinos, y que se están reduciendo los espacios de las terrazas.

Donaire subrayó que en Barcelona "los turistas pagan la desturistificación de la ciudad", que a su juicio es una tendencia de futuro y que el Ayuntamiento trabaja en el objetivo de que en el horizonte de 2040 los visitantes dejen de consumir más energía y más agua que los habitantes, y dejen de generar más residuos.

Yavchitz relató una experiencia algo diferente, en la medida en que en París "no queremos disminuir el número de turistas", sino que por el contrario en los últimos 15 años la voluntad era atraer más, y se ha conseguido recuperar las cifras tras un periodo marcado por la mala imagen que dieron algunos medios, sobre todo en Estados Unidos, de la ciudad y por los atentados yihadistas.

Si el número de visitantes (35 millones en 2025) no es un problema para la capital francesa en parte porque se concentran sobre todo en zonas donde casi no hay habitantes, como la torre Eiffel o el barrio del Louvre, sí lo son lo que la responsable de Paris Je t'aime definió como las "fricciones con el turismo", y en particular el hecho de que "hay una competencia entre los turistas y los habitantes por la vivienda".

Para afrontar ese problema, se han establecido restricciones y una fiscalidad particular a los apartamentos turísticos, que han bajado de 78.000 a 50.000.

Por su parte, el coordinador de urbanismo, sostenibilidad y promoción económica del Ayuntamiento de Vitoria, Jon Kepa Zarrabe, dijo que su ciudad ha apostado desde hace años por la sostenibilidad y en que "los servicios más esenciales se prestan para el ciudadano", no dirigidos al turista.

Recordó que el Ayuntamiento ha prohibido "la proliferación del alojamiento turístico" y dijo que, por ejemplo en el casco medieval se han tomado medidas "para que el ciudadano se quede a vivir ahí, y eso "sin que sea expulsado por el turista".