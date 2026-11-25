Playas de Malta: un paraíso entre acantilados y aguas turquesas

Blue Lagoon, Comino: ubicada en la isla de Comino, la Blue Lagoon es famosa por sus aguas transparentes de tono turquesa. Ideal para hacer snorkel, nadar o simplemente relajarte frente a un paisaje que parece irreal.

Golden Bay, Mellieħa: esta playa de arena dorada es una de las más populares de la isla principal.

Amplia, limpia y equipada con bares y servicios, es perfecta para familias o quienes buscan comodidad sin perder belleza natural.

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Historia viva: ciudades y templos que resisten el tiempo

La Valeta: capital de Malta y Patrimonio de la Humanidad, La Valeta conserva un trazado renacentista lleno de iglesias, murallas y callejuelas. La Co-Catedral de San Juan, con su interior barroco, es una parada obligatoria.

Mdina, la Ciudad del Silencio: antigua capital amurallada, Mdina es un laberinto de calles empedradas y palacios medievales.

Su atmósfera tranquila y sus vistas panorámicas la convierten en una joya para los amantes de la historia.

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Templos de Ġgantija, Gozo: más antiguos que las pirámides, estos templos megalíticos fueron construidos alrededor del 3600 antes de la era común en la isla de Gozo.

Son una de las estructuras religiosas más antiguas del mundo y aún hoy impresionan por su tamaño y antigüedad.

Paisajes de película: naturaleza que deja sin palabras

Azure Window, Gozo: aunque colapsó en 2017, el área donde se encontraba esta emblemática formación rocosa sigue siendo un lugar imperdible por sus vistas dramáticas y su energía natural.

Dingli Cliffs: estos acantilados al suroeste de Malta ofrecen algunas de las mejores vistas del mar Mediterráneo. Son ideales para caminatas al atardecer o simplemente para desconectar frente a un horizonte infinito.

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Marsaxlokk: este encantador pueblo pesquero destaca por sus barcos tradicionales de colores vivos (luzzu) y su mercado al aire libre. Es un rincón perfecto para probar pescado fresco y absorber la esencia local.