¡Histórico Mbappé! Doblete ante Senegal para ser el máximo goleador de Francia

El delantero francés Kylian Mbappé se convirtió este martes en el máximo goleador de la historia de Francia tras anotar dos goles a Senegal en el partido que cerró la primera jornada del Grupo I del Mundial.

Con apenas 27 años, el atacante del Real Madrid destrozó las estadísticas del fútbol de su país en un debut soñado en el Mundial de Norteamérica 2026. Mbappé suma ahora 58 goles con Francia en 99 partidos, superando a Olivier Giroud, que marcó un total de 57 en los 137 partidos que disputó con Les Blues.

Una noche de récords: Tras los pasos de Klose y Ronaldo

El partido ante el combinado africano fue un monólogo de efectividad para el capitán francés. El delantero del Real Madrid adelantó a los galos con un buen disparo cruzado por bajo tras un pase de Olise para anotar el que fue además su decimotercer gol en un Mundial.

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Más tarde, Barcola puso el segundo y, tras un final alocado en el que Ibrahim Mbaye marcó el 2-1, el punta del Madrid anotó de nuevo para empatar a Gerd Müller con 14 goles mundialistas, quedándose solo por detrás de Miroslav Klose (16 goles) y Ronaldo Nazário (15 goles).

Con este doblete, Mbappé también suma 14 en la Copa del Mundo, dejando atrás los 13 de Just Fontaine como mayor artillero de Francia en el torneo. Queda a dos del récord absoluto del alemán Miroslav Klose, 16.

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Mbappé responde a sus críticos: “Tendría que jugar hasta los 80 años”

Al finalizar el encuentro, Kylian Mbappé negó el martes haber saldado “una cuenta pendiente” con sus críticos, tras anotar dos goles en la victoria 3-1 de Francia sobre Senegal en el debut de los Bleus en el Mundial.

Al ser consultado en una entrevista con el canal de televisión francés M6 sobre la presión mediática y las dudas que genera su juego, el astro francés contestó de forma contundente: “No hay ninguna cuenta pendiente”. Si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años”.

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Pies sobre la tierra tras los tropiezos de España y Brasil

A pesar del júbilo por el liderato del Grupo I y sus marcas personales, el capitán prefirió mantener la cautela y recordó que las potencias no la tendrán fácil en esta cita mundialista. “No creo que estemos todavía a pleno rendimiento, pero es importante empezar bien”.

“Hemos visto que empezar ganando es complicado”, añadió el jugador del Real Madrid, al aludir a tropiezos de favoritos como España o Brasil en sus primeros partidos del torneo. “Es solo el primer partido de la fase de grupos. Debemos mantener la calma y la serenidad”, remató.