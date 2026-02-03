Comuna de Ciudad del Este registra récord de recaudación de casi G. 100.000 millones en un solo mes

La recaudación de casi G. 100.000 millones constituye la cifra más alta registrada históricamente en enero, superando ampliamente la de enero de 2025, cuando la recaudación alcanzó G. 79.716.677.997. El resultado de este año representa un incremento de G. 16.208.224.737.

En cuanto a recursos genuinos, la recaudación de enero de 2026 fue de G. 91.336.621.093, lo que implica un aumento de G. 11.619.943.096 respecto al mismo mes del año anterior, con una variación positiva del 14,58 % en los ingresos municipales.

El intendente Daniel Pereira Mujica (Yo Creo) explicó que el 28 % del total recaudado ingresó a través del sistema bancario, mediante gestiones realizadas directamente por los contribuyentes. Este mecanismo fortalece la transparencia, garantiza la trazabilidad del dinero público y evidencia la confianza de la ciudadanía en los servicios municipales.

“Cuando los contribuyentes utilizan el sistema bancario, fortalecemos la trazabilidad y la transparencia de los recursos públicos. Esto demuestra confianza en la Municipalidad y en cómo administramos cada guaraní”, expresó Pereira Mujica.

Anuncian obras de gran envergadura

El jefe comunal divulgó las cifras detalladas en redes sociales y a través de la Dirección de Comunicación de la comuna, y anunció que estos impuestos serán devueltos a la ciudadanía en forma de obras. Afirmó que la Municipalidad de Ciudad del Este proyecta para este año importantes inversiones en obras públicas, con un plan global que supera los G. 161.000 millones.

Entre las principales obras y proyectos previstos y en ejecución se incluyen la renovación del Parque Alejo García (ex Aeropuerto) y el Parque Monseñor Van Aaken, además de plazas en distintos barrios de la ciudad. Igualmente, se anuncian 123 lotes de empedrado, asfaltados, instalación de tanques de agua e inversiones en instituciones educativas, con la construcción y mejora de aulas, cocinas escolares, mobiliarios, sillas y mesas pupitres, además de espacios de innovación y aulas de tecnología.