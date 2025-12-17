Asunción: Bello busca vigilar a contribuyentes con drones para mejorar recaudación

El intendente de Asunción, Luis Bello(ANR-cartista), prepara medidas de “apriete” contra los contribuyentes “comunes” para elevar la recaudación. Su objetivo es honrar, en 60 días, el préstamo de G. 184.000 millones (US$ 28 millones) que pretende para pagar aguinaldos y deudas heredadas del exintendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez(ANR-cartista).

El pedido de autorización para un nuevo endeudamiento, ingresado a la Junta Municipal el jueves, sería aprobado en la sesión de hoy, por la mayoría oficialista.

Bello hizo constar en el mensaje enviado a la Junta, medidas propuestas para aumentar la recaudación y poder honrar el préstamo. Entre ellas se destaca el uso de “drones para detectar construcciones no declaradas” o “ampliaciones ilegales”, medir la cartelería publicitaria, terrenos baldíos y así “actualizar los valores fiscales”.

Bello pretende aplicar además una “fiscalización cruzada” con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios (ESSAP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), para detectar “propiedades o negocios no registrados” y evitar la evasión impositiva.

Medidas coercitivas

El documento también dice que se recurrirá a embargos, acciones judiciales y remates contra “grandes evasores”.

La venta de cartera de deudas “incobrables”, la “exposición pública de morosos”, así como su inclusión en “listas negras”, también están contempladas.

Además se habla de medidas coercitivas, como el corte en el servicio de la recolección basura a los morosos.

Flojo con el Estado

La “deuda histórica” de organismos y entidades del Estado con la Municipalidad, que asciende a G. 396.239 millones, representa más de cuatro veces los G. 89.771 millones adeudados por los contribuyentes “comunes”.

Pese a ello, antes que medidas coercitivas para cobrarle al Estado, el intendente propone la “recuperación progresiva” de esa deuda, mediante una “negociación” con un “equipo político - técnico”, para lograr una “compensación”.

Desfasaje

En enero de 2026, mes en que vencería la primera cuota del préstamo, por G. 58.876 millones, Bello espera recaudar G. 474.763 millones. En febrero, cuando vencería la segunda y última cuota, de G. 130.212 millones, la recaudación estimada es de solo G. 91.495 millones.

El mecanismo de garantía de pago establecido en el acuerdo con los bancos es el fideicomiso. Esto autoriza al débito diario de hasta “el 100%” de lo recaudado en concepto de tributos, hasta completar las cuotas. O sea, al menos durante los primeros días de enero y febrero, la recaudación completa será para pagar del préstamo.

Humberto Blasco (PLRA), concejal, había advertido que este mecanismo de garantía generaría “estrés” en las finanzas y causaría “dificultades para honrar otros compromisos”. Exconcejales de Asunción advirtieron de su eventual ilegalidad.