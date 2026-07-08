ABC Digital cumple hoy 30 años, consolidado como el líder indiscutido del periodismo paraguayo en la web. Desde aquel 9 de julio de 1996, cuando lanzó por primera vez su edición digital, ha marcado el rumbo de la información en línea en el país, apostando por la innovación constante, el rigor periodístico y una conexión directa con su audiencia.

Un poco de historia

Corría el año 1996 y en Paraguay se vivían los albores del Internet. En ese contexto, un 9 de julio de hace 29 años se publicaba por primera vez la página web del diario ABC Color. Era el primer diario paraguayo en internet, surgido con el deber de honrar una tradición de periodismo impreso paraguayo con más de medio siglo de vigencia.

En 1996, ABC no tenía una URL propia, pero sí una página dentro del sitio de la Universidad Nacional de Asunción. Era una web muy diferente a la actual, que publicaba apenas unas pocas noticias replicadas de la edición impresa. El diseño era sencillo y la prioridad era el texto, por sobre las imágenes, ya que a nivel nacional la mala calidad del Internet impedía descargar gráficos con calidad y rapidez.

La página fue evolucionando y creciendo en caudal informativo y prioridades. Pronto contó con su propio equipo periodístico que genera contenido diferenciado, redactado exclusivamente para la web, con el foco puesto en la inmediatez, sin dejar de lado el rigor. Además, fueron evolucionando el diseño y los sistemas editoriales, hasta llegar a lo actual.

En julio de 2019 el sitio web se renovó completamente para ofrecer un diseño mucho más ágil de navegar, e incorporó ARC Publishing, un sistema de administración de contenidos desarrollado por el prestigioso diario norteamericano The Washington Post.

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El medio de comunicación más visitado

Hoy ABC es el medio de comunicación paraguayo más visitado en Internet, y mantiene también el liderazgo a nivel nacional que ha sabido construir la edición impresa a lo largo de sus 58 años de existencia.

Durante la etapa más dura del confinamiento por la pandemia de coronavirus, en el primer semestre del año 2020, ABC tuvo picos de 2.500.000 visitas diarias, un hito en la historia del periodismo nacional. En esa época de tanta incertidumbre, la información falsa corría profusamente, y la gente necesitaba acceder a información verificada, por lo que se volcó en masa a la principal referencia informativa del país.

En promedio, registra un millón de páginas vistas al día.

De acuerdo con el ranking de SimilarWeb, abc.com.py se encuentra en el puesto 18.440 de sitios web del mundo, y el puesto número 1 en la categoría de noticias del país.

Según un ranking de páginas web de un estudio de medias digitales en Asunción y Gran Asunción, ABC Digital ocupa el primer lugar entre las páginas de medios de comunicación en Paraguay, con el 62% del total del universo. Se ubica en el tercer lugar de páginas visitadas en el área geográfica, solo por debajo de Facebook y WhatsApp.

Estos impresionantes números se logran gracias a un equipo de sólidos periodistas, comprometidos con la difícil conjugación de velocidad y chequeo de información, y a la integración total de las plataformas que honran una tradición nacional de periodismo de calidad forjada desde la edición impresa del diario ABC Color, a la que se sumaron en los últimos años ABC Cardinal AM 730, el canal de televisión ABC TV y más recientemente la Romance FM 98.5.

Además, se cuenta con el apoyo de una red de más corresponsales diseminados en todo el país, capaces de reportar sobre lo que ocurre en las grandes ciudades del interior, así como lo que afecta a los pueblos más recónditos.

Esta integración permite al público elegir el formato en que consumirá una misma información: como un artículo escrito, un video o un audio, o incluso simplificada en un contenido gráfico o como recurso interactivo.

Líder en redes sociales

ABC suma más de cuatro millones y medio de seguidores en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Threads. Solo la cuenta madre de ABC en Facebook cuenta con más de 2.500.000 seguidores, y la cuenta de Instagram se consolida como la favorita de la audiencia joven, tras superar el millón de seguidores.

Otras formas de acceder a las publicaciones de ABC son la suscripción a newsletters temáticos, Google News y Google Discover.

También es posible hojear desde la computadora o desde el celular el diario impreso, gracias al ABC ePaper.

Gracias al sistema de registro, los lectores pueden acceder al contenido más acorde a sus hábitos y preferencias.

Más secciones, para todos los públicos

Entre las secciones más destacadas de la web de ABC se encuentran las de noticias nacionales, Política, Policiales, Economía, ABC Deportes, Espectáculos, Mundo, Opinión y ABC en el Este, a las que se sumaron las secciones de Motor, Gastronomía, Horóscopo, Gente, Ciencia, Estilo de vida y Sexualidad. Además, se publican a diario noticias sobre mascotas, turismo y virales, entre otros temas de interés general.

Para el sector empresarial existen también secciones específicas que le permiten difundir su contenido de manera más asertiva: Negocios, Brandlab y el clásico renovado ABC Rural.

Iniciativa de Autenticidad de Contenido (CAI)

En mayo del 2023 ABC se convirtió en la primera empresa de la industria de las comunicaciones en Paraguay en adherirse a la Iniciativa de Autenticidad de Contenido (CAI, por sus siglas en inglés), como una forma de ratificar su compromiso con la veracidad de la información y la credibilidad.

Lea más: ABC se une a la Iniciativa de Autenticidad de Contenido (CAI)

APP renovada

ABC renovó su app para teléfonos celulares con sistema operativo Android y iOS. La última actualización fue diseñada especialmente para brindar una experiencia completa y enriquecedora.

Desde la app hay acceso a toda la información del multimedio de ABC Color, incluyendo AM, FM, TV y Digital, en un solo lugar.

Se trabajó arduamente para mejorar la usabilidad y la funcionalidad de la aplicación y facilitar la navegación fácilmente a través de las diferentes secciones. Se sumaron nuevas funciones y características que personalizan la experiencia según las preferencias.

Podés bajar la app de ABC para Android acá y para iOS aquí.

Inclusión digital

En noviembre del año 2021, ABC se convirtió en el primer medio paraguayo inclusivo, al ofrecer a sus lectores la posibilidad de escuchar los textos publicados. De este modo, se busca avanzar en la inclusión digital de la población con problemas visuales, a la par de brindar a los lectores la libertad de consumir el contenido de su preferencia de la forma que considere más cómoda o conveniente, sin dejar de realizar otras tareas.

Lea más: Inclusión digital y cercanía: desde hoy, los artículos de ABC también se pueden escuchar

La herramienta de conversión de texto a audio es proveída por la empresa Audima, que tiene como propósito generar inclusión digital a través del audio.

Conversaciones de mejor calidad

Por otro lado, desde el año 2021, gracias a una alianza con Viafoura, compañía líder en interacción de audiencias y moderación de contenido, las conversaciones protagonizadas por los lectores de ABC al pie de los artículos se han enriquecido.

Lea más: ABC se une a Viafoura para mejorar la calidad de las conversaciones con los lectores

Los usuarios de la página tienen la posibilidad de seguir a otros lectores cuyos aportes les resulten de interés y recibir alertas sobre respuestas e interacciones que tengan sus comentarios. También pueden activar notificaciones de seguimiento de conversaciones en particular. Todo esto, en un entorno cuidado, libre de spam.

Transformación e innovación digital

En el marco de su constante evolución, ABC Digital ha implementado varios proyectos de innovación digital y tecnológica en alianza con la Google News Initiative y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Estas iniciativas estratégicas apuntan a optimizar el trabajo en las redacciones y modernizar las plataformas digitales del medio para responder a las nuevas exigencias de las audiencias globales.

Entre los programas más destacados se encuentran el AI Video Lab (2026), enfocado en nuevas tendencias narrativas y automatización de procesos audiovisuales, y la Plataforma de Archivo Fotográfico -ABC VISION (2026), un sistema inteligente que utiliza inteligencia artificial para el reconocimiento de rostros, objetos y la generación automática de descripciones. A esto se suman la participación en el programa regional AI Product Lab (2025-2026) para acelerar la adopción estratégica de la IA, el lanzamiento de la plataforma web de descuentos “ABC Beneficios” bajo el marco del Acelerador de Ingresos Digitales, y el desarrollo de talleres presenciales de capacitación de la GNI impartidos directamente en la sede de Asunción.

Mantenete informado con los podcasts de ABC

ABC ofrece una nueva forma de mantenerte informado, utilizando plataformas como Soundcloud, Apple Podcast y Spotify.

Lea más: ABC Color ofrece nuevos servicios de noticias en versión podcast

A lo largo del día hay tres servicios de noticias en formato de podcast, bien temprano a la mañana, a las 10 A.M. y al final de la tarde, para cerrar la jornada informado.

ABC en WhatsApp

ABC Color ahora también está en WhatsApp, para ofrecerte una experiencia informativa más directa, ágil y personalizada. A través de nuestro canal oficial, podés recibir en tu celular las noticias más importantes del día, con el sello de verificación y confianza que nos distingue.

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Canal líder en YouTube

Con una renovada propuesta de streaming, el canal de ABC en YouTube es también el canal de un medio de comunicación paraguayo con mayor cantidad de seguidores. ¡Pronto alcanzará los 600 mil!

El liderazgo informativo y de audiencia de ABC solo es posible gracias al público que a toda hora y desde diferentes dispositivos y lugares del mundo accede a nuestra página. ¡A todos ellos les agradecemos la preferencia y el honor de dejarnos ser parte de sus vidas!