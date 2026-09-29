ABC fue seleccionado por la SIP y Google para innovar con inteligencia artificial y video

ABC fue seleccionado para formar parte de la nueva etapa de implementación del AI Video Lab, un programa desarrollado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) con el respaldo de Google y la consultora Marktube. La iniciativa brindará financiamiento y acompañamiento especializado a una veintena de redacciones de América Latina para poner en marcha proyectos estratégicos que integran inteligencia artificial y formatos de video digital.

Las iniciativas seleccionadas se enfocan en tres líneas de acción prioritarias: el crecimiento de audiencias en plataformas de video, la creación de nuevos productos informativos y la optimización de flujos de trabajo editorial mediante soluciones basadas en inteligencia artificial. El objetivo central apunta a consolidar nuevas vías de ingresos, diversificar la oferta informativa y asegurar la sostenibilidad de las organizaciones periodísticas en entornos digitales competitivos.

Esta fase práctica permitirá a los equipos pasar del diseño conceptual a la ejecución concreta de sus propuestas, contando con la guía continua de gestores y mentores técnicos.

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“Para Google es muy importante acompañar a estos 20 medios en el salto de la propuesta a la implementación real. Creemos que la adopción estratégica de la inteligencia artificial y el video es una pieza clave para asegurar la modernización y la sostenibilidad a largo plazo del periodismo en América Latina”, señaló Alejandra Brambila, News Partner Manager en Google.

Por su parte, Carlos Lauría, director ejecutivo de la SIP, destacó la relevancia de integrar herramientas tecnológicas con criterio editorial: “El gran desafío para los medios no es simplemente incorporar nuevas tecnologías, sino convertirlas en herramientas que fortalezcan el periodismo, permitan conectar mejor con las audiencias y abran nuevas posibilidades de sostenibilidad. La intención, con esta etapa del AI Video Lab, es que la innovación se traduzca en proyectos concretos, aprendizajes que puedan compartirse y capacidades que permanezcan en los medios”.

Desde ABC Color, José Sosa, jefe de productos, destacó la importancia de incluir innovación en las nuevas propuestas periodísticas: “Esta es una gran oportunidad para que la IA nos ayude a llegar a nuevas audiencias, adaptando la información periodística a narrativas digitales más atractivas y accesibles. El periodista y el criterio editorial siguen estando en el centro: la verificación, el análisis y la decisión final permanecen bajo nuestro control. Así, las audiencias pueden acceder a la información en nuevos formatos y plataformas, manteniendo la confianza de informarse con el mismo rigor y criterio periodístico que distingue a ABC”.

El camino del AI Video Lab

El programa AI Video Lab, ejecutado por Marktube —consultora especializada en tecnología y nuevas narrativas—, trabajó a lo largo de 2026 con un grupo inicial de 41 medios procedentes de 11 países: Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.

El proceso formativo constó de tres etapas:

Fase formativa: Clases magistrales orientadas a estrategia en video digital, narrativa periodística, modelos de monetización e inteligencia artificial.

Fase de formulación: Diseño y estructuración de proyectos de innovación junto con tutores especializados.

Fase de ejecución: Implementación de las propuestas elegidas con el respaldo del Fondo de Estímulo y seguimiento profesional.

“Lo más valioso de esta fase es que las ideas dejan de ser propuestas en papel. Los medios de la región llegan con proyectos sólidos, con equipos comprometidos y con una visión clara de cómo el video y la inteligencia artificial pueden fortalecer su sostenibilidad. Nuestro trabajo ahora es acompañarlos para que esa visión se convierta en resultados concretos”, afirmó Ezequiel Arbusti, CEO y fundador de Marktube.

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Los 20 medios elegidos

Junto con ABC (Paraguay), integran la selección: