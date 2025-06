El teatro a partir de 1960

La característica fundamental del teatro en esta época está en que no son autores de textos, sino creadores de espectáculos. Las producciones, por lo general, eran el fruto de meses de trabajo; descansaban sobre el movimiento físico, lenguaje y sonidos no específicos, y sobre una organización poco común del espacio.



TEATRO DEL ABSURDO



El género no realista más popular de estos años fue el teatro del absurdo. Proviene de los dadaístas, los surrealistas y la influencia de las teorías existencialistas de Albert Camus y Jean Paul Sartre. El absurdo tuvo su apogeo en la década de 1950, pero llegó hasta más allá de esta década.



CARACTERÍSTICAS



Los dramaturgos del absurdo consideraron al hombre como perdido en el mundo. Todas sus acciones se revelaron sin sentido, absurdas e inútiles.



El teatro del absurdo tiende a eliminar gran parte de la relación causa-efecto en los episodios, y a negar el poder de comunicación del lenguaje.



Reduce los personajes a arquetipos.



Hace que los lugares donde se desarrolla la acción no sean concretos, y muestra el mundo alienante e incomprensible.



Los representantes del teatro del absurdo son: Francisco Nieva, Alberto Miralles, Diego Salvador y Miguel Romero Esteo, Edward Albee, Harold Pinter.



TEATRO CONTEMPORÁNEO



Dentro del teatro contemporáneo, se encuentran el Teatro Realista y el Teatro Hiperrealista.



Teatro Contemporáneo Hiperrealista



El realismo puro dejó de dominar la escena popular después de la I Guerra Mundial, pero el teatro realista continuó vivo en el ámbito comercial, sobre todo en Estados Unidos.



CARACTERÍSTICAS



Utiliza escenas basadas en la memoria, secuencias sobre sueños, personajes puramente simbólicos, proyecciones y otros recursos similares.



Algunos trabajos emplean diálogos poéticos y un fondo sonoro cuidadosamente orquestado para suavizar el realismo crudo.



LA ESCENOGRAFÍA ES MÁS SUGERENTE QUE REALISTA.



En algunos lugares, como en Europa, se centraba más en los juegos de ideas. En Inglaterra se convirtió en estandarte de la protesta de jóvenes airados, en el período de la posguerra. En Estados Unidos expresaba la ira y la frustración de muchas personas contra la guerra. Muchos dramaturgos alemanes escribieron obras documentales que, basadas en hechos reales, exploraban las obligaciones morales de los individuos con ellos mismos y la sociedad.



Muchos dramaturgos de las décadas de 1960 creaban obras en torno al lenguaje: el lenguaje como juego, el lenguaje como sonido, el lenguaje como barrera, el lenguaje como reflejo de la sociedad. En ocasiones, el diálogo puede leerse como un mero intercambio racional de información.



Muchos autores teatrales reflejaron frustración del individuo social frente a un mundo destructivo y aparentemente incontrolable.



TEATRO CONTEMPORÁNEO DEL HIPERREALISMO



Dentro del teatro contemporáneo, entre los años 1970 y 1990, se produjo un retorno al naturalismo, y así apareció el teatro del hiperrealismo, cuyas características son:



LA ACCIÓN ES MÍNIMA.



El centro de interés se sitúa en personajes mundanos y en los hechos que los circundan.



El lenguaje es fragmentario, como la conversación cotidiana.



Los escenarios no se distinguen de la realidad. El énfasis sobre fragmentos de realidad propicia una cualidad de absurdo.



En cierto modo, encontramos un realismo social combinado con un humor negro.



La música cumplía un papel fundamental por la ausencia de texto, y el espectáculo se montaba en grandes espacios sin separación entre actores y público.



Representantes: Del Teatro Realista: En Inglaterra, John Osborne; en Estados Unidos, David Rabe; en Francia, Jean Giraudoux. Del Hiperrealismo: David Mamet, Stephen Poliakoff, Alan Ayckbourn, Mike Leigh, Michael Frayn, Alan Bleasdale y Dennis Potter.



TEATRO MUSICAL



Durante la década de 1960, gran parte del espectáculo había dejado el espectáculo musical para convertirse en algo más serio, incluso sombrío. Sin embargo, a finales de la década siguiente, como resultado de crecientes problemas políticos y económicos, de los que el público deseaba escapar, reaparecieron los musicales, haciéndose hincapié en la canción, el baile y la comedia fácil.



Su principal representante es Andrew Lloyd Webber.