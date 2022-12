Multitudinario cierre de campaña de Wiens, en Capital

“Quiero trabajar con ustedes para lograr un país más seguro, más seguro para los que quieren trabajar e invertir, más seguro sobre todo para papá y mamá y toda la familia”, prometió Arnoldo Wiens al multitudinario público que lo acompañó el sábado último. “Estamos a favor de la familia y no vamos a permitir ideologías foráneas”, alegó.

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, acompañó a los candidatos de la Lista 3. Dirigiéndose al público, declaró estar honrado de ser el presidente de todos los paraguayos. “Estoy muy orgulloso de nuestro pueblo, de ustedes, de las mujeres, los varones y los jóvenes que hacen de esta poderosa nucleación que es nuestro querido Partido Colorado”, afirmó. “Estoy muy orgulloso y agradecido con los candidatos a presidente de seccionales”, agregó.

Con pancartas y batucadas, representantes de las 45 seccionales de Capital se hicieron sentir, para dar su apoyo a la dupla Wiens-Brunetti y a los demás candidatos a diputados y senadores.

El triunfo se vive en las calles y en cada rincón del país

“Vamos a ganar, porque ya estamos en el corazón de la gente que ha visto que nuestra propuesta es la que nos lleva hacia el futuro y no al pasado de corrupción que el paraguayo quiere dejar atrás”, sostuvo Brunetti.

Sobre su compañero de campaña, alegó que Arnoldo es una persona firme y decidida, que no depende de nadie y a quien nadie le va a pagar su salario más que el pueblo paraguayo. “Arnoldo no es un dubitativo que un día dice algo y al otro día se contradice. Arnoldo va a ganar porque conoce el país, porque es de origen humilde y colorado de cuna y por convicción. Del otro lado tenemos a un gerente más que por conveniencia se afilió a nuestro partido, pero sabemos bien que en sus venas no corre la sangre colorada”, refirió.

A toda máquina

Los oradores instaron a los asistentes a que este 18 de diciembre ganen el Paraguay y la Lista 3 de punta a punta.

Wiens prometió buscar seguridad luchando contra la corrupción. “Quiero seguridad para mi país en cada área de la sociedad y les prometo que me van a tener peleando por un Paraguay seguro: Seguro para nuestros trabajadores, seguro para nuestros adultos mayores, seguro para nuestros jóvenes y nuestros niños”, remarcó.

Wiens destacó que en pandemia generó 250.000 empleos y como presidente de la República buscará crear más de un millón de empleos. “Sé cómo hacerlo y estoy seguro, lo vamos a lograr”, sostuvo ante sus adherentes.

Con la victoria de la Lista 3, Wiens señala que no solo ganan ellos. “Con nosotros ganan nuestras familias que tendrán la garantía de que mi gobierno será un gobierno que cuide a la familia y a la vida desde su concepción”, aseguró.

Agregó que también ganarán los productores y campesinos, porque reivindicarán el trabajo de la tierra y agilizar el proceso de titulación, para que puedan ser dueños de las propiedades que producen y dignificar sus vidas y la de sus familias.

“Ganarán nuestros jóvenes, porque serán protagonistas de mi gobierno; ganarán los verdaderos colorados, porque juntos vamos a reconstruir el partido y volver a posicionarlo con el valor que tuvo desde su creación, con su gran bandera de la justicia social: el de ser un partido que se involucra en el centro de los debates y necesidades de nuestra sociedad y ejecuta las soluciones que merecen nuestros compatriotas. Un partido al servicio del pueblo como lo es por estatuto la gran Asociación Nacional Republicana”, concluyó.

Como cierre del acto, Wiens chutó varias pelotas aludiendo que en su gobierno harán goles claves e importantes, para ganar los partidos que les toque jugar en todas las canchas.

Los goles serán contra la corrupción, la inseguridad, a favor del empleo, de la vida y la familia. “Esta pelota representa los goles que van a meter nuestras mujeres y nuestros jóvenes, que serán protagonistas durante mi gobierno”, adelantó.