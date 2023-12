Amandau, 50 años fabricando helados 100% paraguayo

“Más allá de todo el camino transitado, los 50 años nos encuentran con la misma pasión del primer día, con cada vez más amor por lo que hacemos y con muchas ganas de seguir creciendo y apostando siempre a nuestro amado país”, afirma Jorge Leoz, presidente de Amandau. “Estamos agradecidos con cada persona que a lo largo de tantos años nos fue eligiendo como su marca de helados preferida y nos dio un lugar en sus hogares, en sus familias. El recibir tanto cariño por parte de nuestros clientes, el ver tantas sonrisas cada día en nuestras heladerías, es lo que nos demuestra que todas estas décadas de intenso trabajo, no exentas de complicaciones, realmente valieron la pena”, agrega.

Para Leoz, uno de los logros más importantes para cualquier empresa es tener la preferencia de la gente, algo que Amandau ha alcanzado con mucho esfuerzo y perseverancia, pero por sobre todo, gracias al afecto y a la confianza de las miles de personas que todos los días los eligen, asegura. “En lo personal, tal vez lo que más satisfacción me genera es que, como empresa, tenemos la posibilidad de dar trabajo a cientos de personas, a lo largo y ancho del país. Algo muy lindo de saber y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad. No sólo damos trabajo a nuestros propios funcionarios sino también indirectamente a cerca de 200 franquiciados que, en estos años, confiaron en nosotros para abrir una heladería con nuestra marca y se convirtieron en dueños de sus propios negocios, con todo lo que eso significa. Todo esto nos pone muy felices como empresa familiar y paraguaya. Tenemos historias muy lindas de personas que invirtieron sus ahorros en una heladería para generar trabajo para su familia y, gracias a esto, pudieron no solo crecer económicamente, sino también expandirse abriendo otros puntos de venta. Eso nos llena de satisfacción”, destaca.

Optimistas por naturaleza, en cuanto al futuro señala que viendo hacia atrás, no pueden estar “más que agradecidos por seguir aquí, pese a todos los momentos difíciles que como empresa hemos superado, como ocurre en la vida de toda firma. Así que podemos esperar sólo cosas buenas de cara al futuro. En ese sentido, nuestro mayor anhelo es poder seguir expandiéndonos regionalmente”, señala Leoz.

“Tenemos el desafío y el sueño de que la marca Amandau, 100% paraguaya, esté presente en otros países de la región. Tenemos un helado excelente, y trabajamos para que un día podamos expandirnos a la región con este producto que nos enorgullece”.

Amandau también se ha caracterizado por ser una empresa socialmente responsable y, en la actualidad, su objetivo principal sigue siendo generar trabajo y oportunidades. “Queremos seguir generando felicidad a nuestros clientes, queremos seguir dejando bien en alto a la industria paraguaya y que esta sea conocida en la región, ya no solo por la calidad de ciertos alimentos que hoy se exportan, sino también por la calidad de sus helados. Queremos que nuestros funcionarios crezcan, se desarrollen y que hagan su aporte a la comunidad. Queremos, en definitiva, ser una empresa que impacte de forma genuina en la mayor cantidad posible de paraguayos”, anhela.

En esta revista, se despliega todo el trabajo que viene realizando el equipo que ofrece el mejor helado del país.