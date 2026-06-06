Fuelpar combina combustibles de calidad y logística eficiente

La empresa paraguaya de combustibles continúa consolidando su presencia en el mercado nacional con una estrategia centrada en la calidad de sus carburantes, la eficiencia logística y la expansión de su red de servicios. Desde el inicio de sus operaciones en 2009, la compañía ha trabajado para atender las necesidades de clientes particulares, empresas y productores de diversos sectores económicos.

Uno de los focos principales de crecimiento de la firma es el Chaco paraguayo, una región que se destaca por su potencial productivo y que ocupa un lugar estratégico dentro de los planes de expansión de la empresa. En ese contexto, Fuelpar participa de Expo Pioneros con el objetivo de acercarse a los productores, conocer sus necesidades y presentar soluciones concretas para el abastecimiento de combustibles.

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Entre las principales novedades se encuentra la habilitación de una nueva estación de servicios en Cruce Pioneros, además de la implementación del servicio de entrega en finca, diseñado especialmente para facilitar las operaciones de los sectores agrícola y ganadero de la región.

Durante la muestra, la empresa también desarrollará promociones, activaciones y beneficios exclusivos para visitantes, transportistas y clientes, buscando fortalecer el vínculo con el sector productivo.

La compañía destaca como uno de sus principales logros la puesta en marcha de su planta en Villeta, una inversión estratégica que fortaleció su capacidad operativa y acompañó su expansión territorial.

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Actualmente, Fuelpar ofrece un portafolio compuesto por cinco productos, incluyendo tres tipos de naftas y dos variedades de diésel de alta calidad, destinados tanto a la movilidad urbana como a actividades agrícolas, industriales y logísticas.

De cara al futuro, la empresa proyecta seguir ampliando su cobertura en regiones con alto potencial de desarrollo, manteniendo su compromiso de brindar productos de calidad, atención personalizada y una experiencia confiable para sus clientes en todo el país.