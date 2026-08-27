Hyundai Motorsport acerca a los corredores del Rally1 al público del Fan Zone en entretenido conversatorio

El conversatorio con los pilotos de la categoría WRC1 Adrien Fourmaux (francés), Hayden Paddon (neozelandés) y Thierry Neuville (belga) se desarrolló en un espacio de Automotor S.A., dentro del Fan Zone del Mundial de Rally, ubicado sobre la avenida República del Paraguay, en Encarnación.

Los corredores contaron los detalles y sensaciones que tienen en la previa al desafío del rally de tierra roja, además de las expectativas que tienen con el equipo que abordará el desafío sobre el emblemático Hyundai i20 N Rally1.

El público entusiasmado participó, además, de firmas de autógrafos y fotografías con los conductores más importantes de este deporte, que enciende pasiones en el sur del país.

La gerente MTK de Hyundai, Mariel Jorgge, destacó que «Paraguay vivió el año pasado una fiesta, aparte de vivir la experiencia de tener un rally mundial acá, ser reconocidos como mejor rally del mundo y este año queremos repetir eso», refirió.

Expresó, además, que «acompañamos esta segunda edición que promete ser una mejor. Nosotros estamos con muchísima fuerza, con todos nuestros equipos, hay seis pilotos que estamos acompañando, tres de Hyundai y tres de Automotor Rally Team, así que estamos con todo acá». Explicó que la expectativa es alta para la participación en la competencia este año.

En ese sentido, puntualizó que el evento es para «apoyar a nuestros pilotos internacionales que son los mejores del mundo, una de las mejores marcas del mundo que está enfocada en la tecnología y en la innovación», dijo.

Sobre el espacio habilitado al público, detalló que «los visitantes podrán ver los vehículos campeones del 2018, del Transchaco Rally que tenemos expuestos aquí, como también los merch de Hyundai», entre otras novedades y activaciones de la marca.

Reflexionó, además, sobre el valor del evento y los ideales de la empresa, que «no solamente es hacer autos de carrera que lleven condiciones extremas, sino también autos que evolucionen, que finalmente todos terminamos manejando en nuestro día a día», subrayó.

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