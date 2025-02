El ‘pez del fin del mundo’ aparece en Baja California Sur y desconcierta a bañistas

Baja California Sur fue escenario de un extraño hallazgo que “encendió” las redes sociales: un pez remo (Regalecus glesne) apareció varado en la orilla de una playa, causando asombro entre los bañistas. El hecho, documentado en videos y fotografías, rápidamente se hizo viral, generando especulaciones y teorías sobre su significado.

El pez remo es conocido popularmente como el “pez del fin del mundo” debido a una antigua creencia que lo vincula con la llegada de terremotos y catástrofes naturales. Según leyendas japonesas, estos peces emergen a la superficie antes de eventos sísmicos, lo que genera temor cada vez que uno de ellos es encontrado fuera de su hábitat natural, a cientos de metros de profundidad en los océanos.

Los testigos intentaron devolver al pez al mar en varias ocasiones, pero el animal regresaba a la orilla, lo que aumentó el misterio del suceso. Algunos usuarios en redes sociales tomaron esto como una señal ominosa, mientras que otros explicaron que la aparición de estos peces en la costa suele deberse a enfermedades o condiciones oceanográficas adversas.

Las imágenes y videos del pez remo en Baja California Sur se viralizaron en plataformas como TikTok, Facebook y X (antes Twitter), con miles de comentarios que debatían entre el mito y la ciencia. Expertos señalaron en diversas ocasiones que no hay evidencia científica que relacione la presencia del pez remo con terremotos, aunque su aparición sigue generando inquietud y fascinación.

Este no es el primer caso registrado en México. En años anteriores, ejemplares similares han sido hallados en costas del Pacífico, siempre acompañados de una ola de especulaciones sobre su supuesto vínculo con desastres naturales.

Pez remo: el gigante de las profundidades y su misteriosa relación con desastres naturales

Este enigmático pez, conocido por su gran tamaño y su vínculo con mitos sobre terremotos, habita en las profundidades oceánicas y es avistado esporádicamente en diversas partes del mundo.

El pez remo (Regalecus glesne), también llamado “rey de los arenques”, es una de las criaturas marinas más fascinantes y esquivas del océano. Con su cuerpo alargado y plateado, que puede alcanzar hasta 11 metros de longitud, es considerado el pez óseo más largo del mundo. A pesar de su imponente tamaño, rara vez se le ve en la superficie, ya que prefiere las profundidades de entre 200 y 1.000 metros.

Se distribuye en océanos tropicales y templados de todo el mundo, desde Japón hasta California y el Atlántico Sur. Los avistamientos de estos ejemplares suelen ocurrir cuando están enfermos, heridos o en proceso de morir, lo que los lleva a acercarse a la superficie o incluso a varar en las playas.

En diversas culturas, especialmente en Japón y Filipinas, la aparición del pez remo ha sido relacionada con terremotos y tsunamis. Esta creencia se origina en la tradición nipona, donde se le conoce como “Ryugu no tsukai” o “Mensajero del Palacio del Dios del Mar”. Sin embargo, no hay evidencia científica concluyente que vincule su presencia con eventos sísmicos, aunque algunos expertos sugieren que podría ser sensible a cambios en las placas tectónicas.

A pesar de su misteriosa reputación, se sabe poco sobre el comportamiento del pez remo. Se alimenta principalmente de pequeños peces, calamares y crustáceos, utilizando su boca tubular para succionar a sus presas. No representa un peligro para los humanos, ya que carece de dientes y no es agresivo.