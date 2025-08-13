Descubren en Magallanes un mamífero del tamaño de un ratón que habitó la era de los dinosaurios

Científicos descubrieron el fósil de un mamífero, del tamaño de un pequeño ratón, que vivió en la era de los dinosaurios y que fue encontrado en la Patagonia chilena.

El “Yeutherium pressor” fue un animal que habría tenido un peso de entre 30 y 40 gramos y que vivió en el periodo Cretácico superior, hace unos 74 millones de años.

Se trata del mamífero más pequeño de ese período encontrado en esta parte de Sudamérica, cuando formaba parte del antiguo bloque continental de Gondwana.

El hallazgo, realizado por expertos de la Red Paleontológica de la Universidad de Chile y del centro de estudios Núcleo Milenio Evotem, fue publicado este mes en la revista científica británica Proceedings, de The Royal Society B.

Encontrar “un mamífero de la era de los dinosaurios (...) y particularmente en Sudamérica, donde todo es bastante desconocido”, hace que sea una hallazgo “muy importante”, dijo a la AFP el paleontólogo Hans Püschel, que encabezó la investigación.

Los científicos encontraron el fósil, un pedazo de cráneo, en el valle del Río de Las Chinas, en la región de Magallanes (unos 3.000 kilómetros al sur de Santiago).

“Es un pedacito de maxilar con un molar que tiene preservada la corona y las raíces de dos molares más”, destacó Püschel.

Probablemente vegetariano

Pese a su similitud con un pequeño roedor, el “Yeutherium pressor” fue un mamífero que debe haber puesto huevos (como el ornitorrinco) o tuvo crías como los marsupiales (como canguros o zarigüellas).

Por la forma del diente encontrado, probablemente tenía una dieta de vegetales relativamente duros.

Coexistió con los dinosaurios hasta su abrupta extinción a fines del Cretácico, hace 66 millones de años.