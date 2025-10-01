SpaceX planea para el 13 de octubre la prueba 11 del Starship con novedades de aterrizaje

El último ensayo de Starship, en junio, logró por primera vez la reentrada controlada de las dos etapas del cohete y marcó un hito para el programa comercial de la NASA y la empresa del Magnate Elon Musk.

El lanzamiento está programado desde el centro de lanzamientos Starbase, en Texas, a partir de las 18:15 hora local (23:15 hora GMT).

SpaceX anunció que probará una nueva configuración de encendido de motores para el aterrizaje del propulsor Super Heavy, que intentará una maniobra sobre el Golfo de México antes de caer al mar.

La compañía busca recopilar datos reales sobre la transición entre distintas fases del encendido, de cara a la siguiente generación de este gigantesco cohete.

La nave superior Starship también realizará maniobras en el espacio, incluyendo el despliegue de ocho simuladores de satélites Starlink y la reactivación de uno de sus motores raptor.

Starship volverá a entrar en la atmósfera terrestre en condiciones especialmente exigentes, ya que SpaceX retiró de manera intencionada parte de los azulejos de protección térmica para comprobar cómo resiste el vehículo al calor extremo.

Tras esta maniobra, está previsto que termine su trayectoria con un amerizaje controlado en el océano Índico.

SpaceX confía en que estas pruebas aceleren el desarrollo de un sistema completamente reutilizable, clave para el contrato que mantiene con la NASA en las misiones Artemis, para llevar de nuevo astronautas a la superficie de la Luna a finales de esta década, y también para sus planes de colonización de Marte.