CONICET estrena streaming desde la Patagonia y podés ver cómo desentierran dinosaurios.

En una movida que redefine la divulgación científica en nuestra región, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina ha encendido las cámaras en medio del desierto patagónico. Olvídese de los documentales; esto es ciencia sin editar, en vivo y en directo. La “Expedición Cretácica I – 2025” no solo busca fósiles de hace 70 millones de años, sino que invita al público a ser parte del hallazgo a través de una transmisión en vivo sin precedentes.

Desde hace más de diez días, un equipo de catorce investigadores, liderados por el paleontólogo Federico Agnolín, explora la Formación Allen en Río Negro, uno de los yacimientos más ricos del continente. Y la iniciativa ya está dando frutos espectaculares: hace pocas horas, el hallazgo de un huevo de dinosaurio carnívoro intacto generó una ola de entusiasmo entre los científicos y los miles de espectadores que siguen la transmisión.

Guía para conectar: ¿Cómo y cuándo ver la expedición?

Para los apasionados por la ciencia y la prehistoria en Paraguay, sumarse a esta aventura digital es muy sencillo. La transmisión se realiza dos veces al día, en horarios que coinciden perfectamente con los nuestros:

¿Dónde?: En el canal de YouTube Paleocueva LACEV y en la cuenta de Instagram @paleocueva_lacev .

¿Cuándo?: Hay dos conexiones diarias:

¡Atención!: La expedición transmite hasta hoy, viernes 10 de octubre, por lo que esta es la última oportunidad para vivir la experiencia en tiempo real.

Durante estas ventanas en vivo, el público no solo observa el meticuloso trabajo de buscar, extraer e identificar fósiles, sino que también puede interactuar y hacer preguntas directamente a los expertos en el campo.

Una nueva era para la comunicación científica

Federico Agnolín, líder del equipo, explicó que esta idea de “ciencia abierta” busca romper las barreras entre el laboratorio y la gente. “Queríamos hacer un tipo nuevo de comunicación científica”, expresó, citando como inspiración la exitosa transmisión de la expedición submarina a bordo del buque R/V Falkor (too).

“Creemos que se está abriendo una nueva manera de comunicar ciencia, donde la gente vive exactamente lo que vive el científico”, concluyó Agnolín.

La expedición, apoyada por la Fundación Azara y National Geographic, tiene como uno de sus objetivos principales encontrar más restos del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio argentino único cuya garra fue descubierta el año pasado. Con esta nueva modalidad de streaming, cada golpe de pico y cada barrido de pincel es un momento de descubrimiento compartido, un paso audaz que, ojalá, inspire iniciativas similares en toda la región.