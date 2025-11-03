Una misión de la NASA a Marte estudiará el clima espacial gracias a universidad de Florida

"Los estudiantes que trabajan en el Laboratorio de Instrumentación Espacial y Atmosférica han construido docenas de instrumentos para cohetes y satélites con el fin de estudiar el clima espacial", dijo en un comunicado Aroh Barjatya, profesor del Departamento de Ciencias Físicas de la universidad y coinvestigador de ESCAPADE.

Un cohete de Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, también fundador de Amazon, será el que impulse las dos naves hasta la órbita de Marte, desde donde analizarán cómo interactúa el viento solar con el entorno magnético de Marte y cómo esta interacción impulsa el escape atmosférico del planeta.

Esta erosión atmosférica se refiere a la pérdida gradual de gases de la atmósfera de un planeta al espacio exterior, un fenómeno esencial para entender cómo Marte pasó de ser un planeta con agua líquida hace millones de años, a un planeta frío y árido en la actualidad.

La misión, prevista para este mes, será la primera que mandé más de una nave al mismo tiempo al Planeta Rojo. Según la programación, llegaría a Marte en 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sin embargo, ESCAPADE se ha retrasado más de un año con respecto a su fecha original, puesto que estaba inicialmente programada para octubre de 2024.

Mientras que permanezcan en órbita, las dos naves estudiarán "cómo el campo magnético de Marte guía los flujos de partículas alrededor del planeta, cómo se transportan la energía y el momento desde el viento solar a través de la magnetosfera y qué procesos controlan el flujo de energía y materia dentro y fuera de la atmósfera marciana", según la NASA.

Además, Barjatya indicó que los satélites "realizarán mediciones simultáneas del plasma que forma la atmósfera marciana y cartografiarán definitivamente los procesos que impulsan el escape atmosférico del planeta".

Los instrumentos desarrollados en Embry-Riddle, denominados conjunto de sondas Langmuir ESCAPADE, contribuirán a medir diversas propiedades del plasma.

Los dos orbitadores gemelos, cada uno del tamaño aproximado de un refrigerador estándar, serán enviados al planeta rojo a bordo del cohete New Glenn de Blue Origin. Este es el segundo lanzamiento de la historia del New Glenn.