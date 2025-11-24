Compensación a pacientes en Dinamarca por afecciones oculares tras uso de Wegovy y Ozempic

Cuatro personas que desarrollaron graves afecciones oculares en Dinamarca después de usar el fármaco para bajar de peso Wegovy y el medicamento para la diabetes Ozempic tienen derecho a recibir compensación, indicó el viernes una asociación independiente que decide sobre indemnizaciones médicas.

Más de 40 personas solicitaron una compensación tras afirmar que desarrollaron una grave afección ocular como consecuencia del uso de uno de los medicamentos, ambos fabricados por Novo Nordisk, según la Asociación Danesa de Compensación al Paciente.

La afección ocular, conocida como NAION (neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica), consiste en una falta de riego sanguíneo al nervio óptico, lo que puede provocar pérdida de visión.

El organismo dijo que de momento había resuelto cinco casos y determinado que cuatro de los pacientes tenían derecho a una indemnización.

Los casos eran difíciles de evaluar debido a que se trata de medicamentos nuevos y los pacientes ya tenían un mayor riesgo de desarrollar NAION, explicó en un comunicado la directora de Patient Compensation, Karen-Inger Bast.

En total, los cuatro pacientes recibirán 800.000 coronas (123.000 dólares), pero la asociación señaló que la cifra podría aumentar dependiendo del impacto que la afección tenga en sus vidas en el futuro.

Las indemnizaciones médicas en Dinamarca suelen ser pagadas por las autoridades sanitarias.

Perfil beneficio-riesgo

El año pasado, la Agencia Danesa de Medicamentos solicitó a un organismo europeo de control médico que revisara un estudio danés que mostraba una relación entre el semaglutida, el ingrediente activo de Ozempic y Wegovy, y NAION.

En junio, ese organismo de control, el PRAC (Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia), concluyó que NAION era un efecto secundario “muy poco frecuente” del semaglutida, que afectaba a 1 de cada 10 000 usuarios.

Novo Nordisk afirmó haber revisado la decisión de la Asociación Danesa de Compensación al Paciente.

En una declaración enviada a AFP, la farmacéutica señaló que, tras las conclusiones del PRAC, los prospectos de todos los productos con semaglutida habían sido actualizados para incluir NAION como una reacción “muy poco frecuente”.

Agregó sin embargo que el “perfil beneficio-riesgo del semaglutida sigue siendo favorable”.