Toro Toro es el mayor yacimiento de huellas de terópodos del mundo

Durante generaciones, en el altiplano central de Bolivia se transmitió una leyenda: las enormes huellas de tres dedos que marcaban la roca pertenecían a monstruos de fuerza sobrenatural, capaces de clavar sus garras incluso en piedra sólida.

En la década de 1960, la ciencia desplazó ese relato. Equipos de especialistas demostraron que aquellas marcas no eran obra de seres míticos, sino de dinosaurios gigantes bípedos que caminaron y chapotearon hace más de 60 millones de años en antiguas vías fluviales de lo que hoy es Toro Toro, un pueblo y parque nacional enclavado en los Andes bolivianos.

Lea más: Mirá cómo es Torotoro, Bolivia, donde los dinosaurios dejaron huella

Un récord mundial de huellas de terópodos

Un nuevo estudio ha llevado a Toro Toro a lo más alto de la paleontología mundial. Un equipo de especialistas, en su mayoría de la Universidad Loma Linda de California, documentó meticulosamente 16.600 huellas de terópodos, el grupo de dinosaurios que incluye al Tyrannosaurus rex.

Tras seis años de visitas regulares al campo, los resultados fueron publicados en la revista científica revisada por pares PLOS One. Según el trabajo, se trata del mayor conjunto de huellas de terópodos registrado en cualquier lugar del planeta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No hay ningún lugar en el mundo donde tengas una abundancia tan grande de huellas (de terópodos)”, afirmó Roberto Biaggi, coautor del estudio dirigido por el paleontólogo español Raúl Esperante. “Tenemos todos estos récords mundiales en este sitio en particular”.

Lea más: Hallan yacimiento de más de 200 huellas de dinosaurios en el Reino Unido

Dinosaurios que caminaron y nadaron

El estudio no solo describe largas pistas de marcha, sino también intentos torpes de nado. Los investigadores identificaron 1.378 rastros adicionales producidos cuando los animales arañaban con sus garras el antiguo fondo de un lago, todavía blando, mientras nadaban o avanzaban con el cuerpo parcialmente sumergido.

Según el equipo, esos dinosaurios presionaron sus garras en el barro justo antes de que el nivel del agua subiera y sellara las huellas, protegiéndolas de la erosión durante millones de años.

“La preservación de muchas de las huellas es excelente”, señaló Richard Butler, paleontólogo de la Universidad de Birmingham que no participó en la investigación. A su juicio, el número de pistas y rastros identificados en Toro Toro no tiene precedentes.

Una ventana al final del Cretácico

Para Butler, Toro Toro ofrece “una ventana extraordinaria a las vidas y comportamientos de los dinosaurios al final del Cretácico”, hace unos 66 millones de años, un período que culminó con el impacto de un asteroide que, según los científicos, extinguió de forma abrupta a todos los dinosaurios no avianos y al 75 % de las especies vivientes de entonces.

La abundancia, variedad y detalle de las huellas permiten observar aspectos del comportamiento cotidiano imposibles de deducir únicamente a partir de esqueletos fósiles.

Huellas sin huesos: un patrimonio amenazado

Pese a haber sobrevivido unos 66 millones de años, las huellas han estado expuestas a daños recientes. Durante décadas, agricultores utilizaron las mesetas cubiertas de marcas fósiles para trillar maíz y trigo. En canteras cercanas, trabajadores hicieron explotar capas de roca para extraer caliza sin reparar en la presencia de pisadas de dinosaurios.

Lea más: Dinosaurios: huellas confirmarían que proto-T. Rex convivían con herbívoros en Escocia

Hace apenas dos años, según relatan los investigadores, cuadrillas de obras viales que excavaban túneles en las laderas estuvieron a punto de destruir un importante sitio de huellas, hasta que la administración del parque nacional intervino para frenarlo.

Los especialistas creen que este tipo de perturbaciones puede estar relacionado con una llamativa ausencia: a pesar de la enorme cantidad de pisadas y rastros de nado identificados en Toro Toro, prácticamente no se han hallado huesos, dientes ni huevos de dinosaurios, a diferencia de lo que ocurre en regiones como la Patagonia argentina o Campanha, en Brasil.

Una antigua autopista de dinosaurios en Sudamérica

La escasez de restos esqueléticos podría tener también causas naturales. El equipo de investigación sostiene que la concentración y el patrón de las huellas, todas en la misma capa de sedimento, sugieren que los dinosaurios no se asentaban de manera permanente en lo que hoy es Bolivia.

Más bien, habrían transitado la zona como parte de una antigua autopista costera que se extendía desde el sur de Perú hasta el noroeste de Argentina.

La variedad de tamaños de las huellas refuerza esta interpretación. Los rastros indican la presencia simultánea de enormes terópodos de aproximadamente 10 metros de altura y de individuos diminutos, del tamaño de un pollo, con unos 32 centímetros de altura a la cadera, moviéndose en grupo.

Lo que revelan las pisadas

Para Anthony Romilio, paleontólogo de la Universidad de Queensland en Australia que tampoco participó en el estudio, las huellas ofrecen una instantánea del día a día de aquellos animales.

“Revelan lo que los esqueletos no pueden”, señaló. A partir de la disposición de las marcas es posible inferir cuándo los dinosaurios caminaban, aceleraban, se detenían o daban la vuelta, algo que no se desprende con la misma claridad de los huesos.

Un misterio abierto en la meseta boliviana

La gran incógnita es por qué tantos dinosaurios coincidieron en esta meseta azotada por el viento.

Romilio sugiere que “puede ser que todos fueran visitantes regulares de un gran lago de agua dulce antiguo, frecuentando su amplia costa fangosa”. Biaggi, por su parte, plantea que quizá estuvieran “huyendo de algo o buscando un lugar para establecerse”.

Lo que sí parece claro para los investigadores es que el trabajo en Toro Toro está lejos de concluir.

“Suspendo que esto seguirá durante los años y se encontrarán muchas más huellas justo ahí en los bordes de lo que ya está descubierto”, afirmó Biaggi, convencido de que el yacimiento todavía guarda una parte importante de su historia bajo la roca.

Fuente: Deutsche Welle