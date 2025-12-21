El alcohol afecta más a las mujeres que a los hombres, según la ciencia

La filósofa francesa y referente del feminismo Simone de Beauvoir solía bromear con que dos copas bastaban para dejarla mareada, incluso antes de iniciar los debates existencialistas. Décadas más tarde, la ciencia ofrece una explicación: el cuerpo de las mujeres procesa el alcohol de manera diferente al de los hombres —por lo general, más rápido y con mayor intensidad— y sus cerebros reaccionan con más fuerza a sus efectos placenteros, incluso cuando consumen la misma cantidad, informa la Deutsche Welle.

Cómo circula el alcohol en el cuerpo

El alcohol empieza a actuar casi de inmediato. Incluso antes de llegar al estómago, las papilas gustativas envían señales al cerebro que producen pequeños cambios en la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo y la química cerebral, preparando al organismo para lo que viene.

Lea más: Alcohol, tabaco y más: cómo las drogas deterioran la salud sexual

Al tragar, una parte del alcohol se absorbe en el estómago, pero la mayor cantidad pasa al intestino delgado, desde donde entra rápidamente al torrente sanguíneo.

Una fracción se descompone en el estómago y el hígado gracias a una enzima llamada alcohol deshidrogenasa (ADH), en lo que se conoce como metabolismo de primer paso.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En 1990, un equipo de investigación administró la misma dosis de alcohol —ajustada al peso corporal— a 20 hombres y 23 mujeres. Aunque bebieron cantidades equivalentes en función de su peso, los cuerpos de las mujeres filtraron menos alcohol en esta fase inicial, de modo que más etanol llegó a la sangre.

El resultado fueron niveles promedio más altos de alcohol en el torrente sanguíneo en el grupo femenino.

Sin embargo, la intoxicación no depende solo de la velocidad con la que el alcohol entra en la sangre. Lo que ocurre después en el cerebro también varía según el sexo biológico.

El peso corporal en el punto de mira

Existe un amplio consenso científico en que, en promedio, las mujeres sienten antes los efectos del alcohol. El desacuerdo aparece cuando se trata de explicar por qué.

Para Rainer Spanagel, profesor alemán de psicofarmacología e investigador en adicciones, el factor determinante es el peso corporal. “No es la enzima”, subraya en declaraciones a DW. “Es el peso”.

Spanagel explica que el etanol se distribuye de forma relativamente uniforme por los llamados compartimentos del cuerpo, que incluyen el cerebro y otros órganos.

Un cuerpo más pequeño implica compartimentos más pequeños: “Si un hombre bebe media botella de vino y una mujer bebe lo mismo, la misma cantidad de etanol se acumula en un cuerpo más pequeño”.

Lea más: Investigación concluye: no hay dosis segura de alcohol para evitar la demencia

Más allá del tamaño: composición corporal y enzimas

No todos los investigadores comparten la idea de que el peso lo explica todo. Otros especialistas señalan que hay diferencias adicionales que influyen en cómo se procesa el alcohol.

“Tal vez no sea tanto el peso o el tamaño, sino la composición corporal, donde hay mayores diferencias entre sexos”, señala Edward Scotts, de la Universidad Estatal de Luisiana, quien estudia los mecanismos neurobiológicos del trastorno por consumo de alcohol.

Las mujeres suelen tener más grasa corporal y menos agua que los hombres, lo que hace que el alcohol se concentre más en la sangre.

A esto se suma la diferencia en la ADH. “Cuando se bebe alcohol, primero llega al estómago, donde hay ADH, pero los hombres tienen más que las mujeres. Por eso pueden metabolizarlo más rápido en la etapa inicial”, añade Scotts.

Así, la combinación de menor volumen corporal efectivo para diluir el alcohol, diferencias en el porcentaje de agua y grasa, y menor actividad de la enzima ADH en las mujeres contribuye a niveles más altos de alcohol en sangre con las mismas cantidades ingeridas.

Un camino más rápido hacia la adicción

Las diferencias no se limitan al metabolismo. Una vez que el alcohol llega al cerebro, en las mujeres aparece con frecuencia un fenómeno conocido como telescoping: una progresión mucho más rápida desde el consumo inicial hasta la dependencia.

“Se vuelven adictas más rápido y consumen grandes cantidades en menos tiempo”, explica Becker. Estudios citados por esta investigadora muestran que las mujeres avanzan más velozmente que los hombres desde el primer consumo hasta la aparición de problemas graves relacionados con el alcohol, e incluso hasta el ingreso en tratamiento.

Lea más: ¿Por qué las mujeres sufren más del síndrome de intestino irritable? Un estudio lo explica

Todo ello suele ocurrir tras menos años de consumo y con una menor cantidad total ingerida a lo largo de la vida.

Hormonas y sistema de recompensa del cerebro

El sistema hormonal también entra en juego. El estradiol, la principal hormona producida por los ovarios, potencia la liberación de dopamina en el cerebro, una sustancia clave en el sistema de recompensa y placer.

El alcohol incrementa indirectamente la dopamina, y el estradiol amplifica ese efecto. “Durante la ovulación, las mujeres tienden a disfrutar más las sustancias”, indica Becker, lo que aumenta la probabilidad de beber más alcohol en determinadas fases del ciclo menstrual.

Esta interacción entre hormonas sexuales, neurotransmisores y alcohol ayuda a entender por qué los efectos placenteros pueden ser más intensos en las mujeres y contribuir a una transición más rápida hacia patrones de consumo problemático.

No “bebedoras más débiles”, sino organismos diferentes

Lejos de la idea de que las mujeres serían “bebedoras más débiles”, la evidencia científica apunta a que sus cuerpos, enzimas, hormonas y cerebros responden de forma distinta al alcohol.

Estas diferencias se manifiestan desde el primer contacto con la bebida, mucho antes de que la tolerancia —esa capacidad adquirida para soportar más sin sentir tanto los efectos— entre en juego.

Entender cómo y por qué el alcohol actúa de manera distinta según el sexo biológico resulta clave para adaptar los mensajes de prevención, los umbrales de consumo de riesgo y las estrategias de tratamiento a las realidades específicas de mujeres y hombres.

Fuente: Deutsche Welle.