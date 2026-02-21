Indignación en Italia por trasplante fallido: niño muere tras recibir corazón dañado

Un niño italiano que en diciembre había recibido el trasplante de un corazón con problemas falleció este sábado, en un caso que ha generado viva indignación en Italia a raíz de la presunta negligencia médica.

Domenico, de dos años, recibió un corazón que aparentemente resultó dañado durante el transporte, por haber entrado en contacto directo con hielo seco. Desde entonces, el niño se encontraba conectado a un respirador artificial en un hospital de Nápoles, en el sur de Italia.

“Se acabó. Domenico se ha ido”, declaró el sábado a los medios italianos Patrizia Mercolino, al anunciar la muerte de su hijo. Además, anunció que se creará una fundación en su nombre.

Lea más: Día Nacional del Trasplante: qué pasa en el cuerpo al recibir un nuevo órgano

Las causas del daño en el corazón

El corazón del donante habría sido transportado desde Bolzano, en el norte del país, hasta Nápoles, 800 kilómetros al sur, en un contenedor inadecuado, sin un termómetro que pudiera alertar sobre la temperatura excesivamente baja.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fiscalía local ha abierto una investigación contra seis miembros del personal médico.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En un comunicado citado por los medios italianos, el ministro de Salud, Orazio Schillaci, apuntó que el caso “ha conmocionado a toda Italia”.

Lea más: Xenotrasplantes: un paso adelante en la aceptación de riñones de cerdo genéticamente modificados

El ministro había expresado previamente su preocupación por que las donaciones de órganos disminuyan a raíz de este caso. También había pedido “claridad” para garantizar la confianza en los servicios médicos del país.