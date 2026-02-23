Qué es el síndrome de Tourette: el trastorno detrás de una polémica en los BAFTA

La BBC pidió disculpas el lunes por no haber censurado un insulto racista pronunciado durante los premios BAFTA y explicó que se trató de un tic verbal “involuntario” de una persona con síndrome de Tourette que inspiró la película ganadora de la noche.

El actor británico Robert Aramayo se impuso a Timothée Chalamet y Leonardo DiCaprio y ganó el premio a mejor actor por su interpretación de un hombre con síndrome de Tourette en “I Swear” (Incontrolable).

La película está basada en la historia real de John Davidson, un activista que sufre este trastorno.

Davidson gritó una palabra denigrante para referirse a las personas negras mientras los actores de Sinners, Delroy Lindo y Michael B. Jordan - ambos negros - entregaban el premio a mejores efectos visuales.

El presentador de la ceremonia, el actor Alan Cumming, pidió disculpas por el lenguaje que algunos espectadores pudieron oír durante la retransmisión.

La BBC, sin embargo, no lo censuró, pese a que emitió la premiación dos horas más tarde.

Un portavoz de la cadena explicó que se trató de “tics verbales involuntarios asociados al síndrome de Tourette y, como se explicó durante la ceremonia, no fue intencional”.

Qué es el síndrome de Tourette

El síndrome de Tourette es un trastorno neurológico caracterizado por la presencia de tics motores y vocales involuntarios, repetitivos y difíciles de controlar.

Suele manifestarse en la infancia y su intensidad varía a lo largo del tiempo.

Aunque en algunos casos incluye la emisión de palabras inapropiadas —un fenómeno llamado coprolalia—, esto ocurre en una minoría de personas.

No está relacionado con falta de educación ni con intencionalidad: se trata de una condición neurobiológica compleja, influida por factores genéticos y ambientales.