Preparate: mañana se verá un desfile planetario en el cielo

Hacia finales de febrero, el cielo nocturno ofrecerá uno de los eventos astronómicos más llamativos de los últimos años: poco después de la puesta del Sol, seis planetas del sistema solar aparecerán concentrados en una misma región del firmamento, en un fenómeno conocido de manera informal como “desfile planetario”, informa Infobae.

La fecha central será el 28 de febrero de 2026, cuando Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartan el cielo vespertino durante una ventana de observación relativamente breve.

Qué se verá y qué se necesitará para observarlo

Durante el evento, no todos los planetas serán visibles a simple vista.

Según lo informado, cuatro podrán observarse sin instrumentos ópticos desde muchas regiones del mundo, mientras que los otros dos requerirán ayuda debido a su bajo brillo:

A simple vista: Mercurio, Venus, Júpiter y Saturno.

Con binoculares o telescopio: Urano y Neptuno, ya que están demasiado lejos para el ojo humano.

Por qué se considera poco común

El interés para este 28 de febrero se apoya en una combinación de factores: la cantidad de planetas involucrados, la coincidencia temporal y la comodidad horaria del evento, que ocurrirá en las primeras horas de la noche.

Esto lo convierte en una oportunidad singular tanto para aficionados como para observadores con experiencia.

Además, este tipo de configuraciones no ocurre con frecuencia: la coincidencia de seis planetas visibles tras el atardecer, con varios de ellos destacándose por su brillo, requiere una combinación precisa de posiciones orbitales.

Qué significa “desfile planetario” (y qué no)

El término “desfile planetario” se utiliza de manera coloquial para describir la aparición simultánea de varios planetas en una misma zona del cielo.

Sin embargo, no se trata de una alineación geométrica perfecta en el espacio, sino de una coincidencia visual desde la perspectiva terrestre.

Los planetas se observan distribuidos a lo largo de la eclíptica, el plano en el que orbitan alrededor del Sol, y en determinadas fechas pueden verse relativamente próximos entre sí en el firmamento.

Una observación más accesible para el público general

A diferencia de otras alineaciones que suceden de madrugada, este desfile se desarrollará poco después del atardecer, lo que facilita la observación.

En ese breve intervalo, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno compartirán una misma región del cielo vespertino, con distintos niveles de visibilidad según el brillo de cada planeta.

En América del Sur y Central, incluido Paraguay, la alineación podrá observarse poco después del atardecer, orientando la vista hacia el oeste y suroeste, y luego hacia el sur-sudeste.

La clave será contar con un horizonte limpio de construcciones o vegetación alta y con condiciones meteorológicas favorables.

Fuente: Infobae