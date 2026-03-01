Cómo Al-Juarismi dio origen a la palabra “algoritmo” hace 1.200 años

Cuando se habla del origen de la ciencia moderna, suele mirarse a Europa. Pero en el siglo IX la gran metrópoli intelectual estaba en Bagdad, en el actual Irak, bajo el califato abasí.

Allí funcionó la Casa de la Sabiduría (Bayt al‑Hikma), un centro de traducción, astronomía y matemáticas que reunió textos griegos, persas e indios y los transformó en nuevas herramientas para pensar.

En ese ecosistema trabajó Muhammad ibn Musa al‑Juarismi (c. 780–850), un erudito nacido probablemente en la región de Jorasán (hoy repartida entre Irán, Turkmenistán, Uzbekistán y Afganistán). Su figura condensa un rasgo clave de la ciencia abasí: el conocimiento como red intercultural, no como patrimonio de una sola lengua o territorio.

Qué hizo Al‑Juarismi (y por qué sigue importando)

Al‑Juarismi escribió tratados que ordenaban procedimientos de cálculo con una claridad inusual para su época. Entre ellos destacan dos aportes decisivos.

El primero fue su obra sobre el al‑jabr (restauración o recomposición), término del que deriva “álgebra”. En ese texto sistematizó métodos para resolver ecuaciones lineales y cuadráticas con aplicaciones prácticas: herencias, comercio, mediciones y particiones de tierras.

No era matemática abstracta en el sentido contemporáneo: era una tecnología intelectual para administrar un mundo real.

El segundo aporte, menos citado pero crucial para esta historia, fue su tratado sobre el cálculo con numerales de origen indio, que ayudó a difundir en el mundo islámico—y más tarde en Europa—el sistema decimal posicional asociado a los “números arábigos”.

Esa combinación de notación y reglas volvió el cálculo más rápido y transportable, como si la mente ganara una nueva herramienta de precisión.

Del nombre propio a la palabra “algoritmo”

Al‑Juarismi no “inventó” la palabra algoritmo en árabe. Lo que ocurrió fue más revelador: su autoridad se volvió tan grande que su nombre terminó dando nombre al método.

En los siglos XII y XIII, cuando Europa latina tradujo al latín obras científicas árabes (a menudo a través de centros como Toledo), el nombre del matemático apareció latinizado como Algoritmi. A partir de allí se difundió la expresión algorismus, que designaba el arte de calcular con las nuevas cifras y sus reglas.

Con el tiempo, el término se desplazó: de nombrar un conjunto de técnicas de aritmética pasó a significar, en sentido más general, un procedimiento paso a paso para resolver un problema. En castellano cristalizó como “algoritmo”, una palabra que hoy se asocia a la informática pero que nació ligada al cálculo cotidiano.

Qué es un algoritmo, dicho con precisión

Un algoritmo es un conjunto finito de instrucciones claras que, aplicadas en orden, producen un resultado.

La idea no depende de computadoras: puede ser una receta, un método para dividir, o un procedimiento para resolver una ecuación.

La informática lo convirtió en su unidad básica porque las máquinas necesitan instrucciones exactas; Al‑Juarismi ayudó a demostrar, siglos antes, que el conocimiento también puede escribirse como secuencia.

La historia del “algoritmo” es también la historia de cómo circula el saber: Bagdad como nodo, los traductores como puente, el latín como vehículo y las lenguas modernas como destino. Que una palabra global provenga del nombre de un matemático del mundo islámico no es una curiosidad: es una pista sobre el origen compartido de la ciencia.

Hoy, cuando los algoritmos deciden rutas, créditos o recomendaciones, conviene recordar el punto de partida: no una caja negra, sino un esfuerzo por hacer el razonamiento explícito, verificable y transmisible. En esa ambición, la Bagdad de Al‑Juarismi sigue hablando en presente.