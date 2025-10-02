Japón entrega hoy donación para proyectos sociales

En un informe de prensa, la Embajada del Japón en Asunción informó que hoy a las 10:00 horas, en la sede de la Embajada del Japón (Edificio Citicenter, piso 8, Cruz del Chaco esq. Av. Mcal. López), el embajador del Japón, Katsumi Itagaki, suscribirá con los representantes de las instituciones beneficiarias, los contratos de Asistencia Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón para Proyectos Comunitarios por el monto total de US$ 333.300 , equivalente a unos G. 2.400 millones.

El Programa de Asistencia Financiera No Reembolsable del Gobierno del Japón para Proyectos Comunitarios está orientado a contribuir a la ejecución de proyectos diseñados para atender las necesidades básicas y mejorar la calidad de vida de la población, indica el reporte.

Señala que para tal efecto, proporciona de manera directa a las instituciones beneficiarias los recursos financieros necesarios para la ejecución de proyectos que impacten directamente en el bienestar comunitario.

Proyectos con Japón

Los acuerdos que serán suscritos, corresponden a los siguientes proyectos:

-Proyecto de Construcción de la Unidad de Salud Familiar – Centro urbano. Institución beneficiaria: Municipalidad del Distrito de Yguazú – Departamento de Alto Paraná.

Contenido del Proyecto: construcción de un nuevo edificio de la Unidad de Salud, compuesto por área de recepción, sala de espera, consultorio con sanitario, farmacia, oficina, sala de procedimientos con sanitario, sala de observación, vacunatorio, odontología, sector de lavandería y cocina, sanitarios diferenciados y equipamiento mobiliario de todas las instalaciones.

Número estimado de beneficiarios: aproximadamente 6.500 pacientes por año.

- Proyecto de mejoramiento de camino en el Distrito de Juan León Mallorquín

Institución beneficiaria: Municipalidad del Distrito de Juan León Mallorquín, Departamento de Alto Paraná

Contenido del Proyecto: construcción de 4.900 m² de empedrado en zona urbana.

Número estimado de beneficiarios: 23.500 pobladores del distrito.

- Proyecto de mejoramiento del camino de acceso a las instituciones educativas en la compañía Torín, del distrito de Juan Eulogio Estigarribia.

Institución beneficiaria: Municipalidad del Distrito Dr. Juan Eulogio Estigarribia, Departamento de Caaguazú

Contenido del proyecto: construcción de 5.334m² de empedrado en el principal camino de acceso a las instituciones educativas.

Número estimado de beneficiarios: 10.000 personas

- Proyecto de construcción de la unidad de salud familiar San José Olero, ciudad de Concepción.

Institución beneficiaria: Municipalidad de Concepción – Dpto. de Concepción

Contenido del proyecto: construcción área de recepción, sala de espera, dos consultorios, sala de obstetricia con sanitario, vacunatorio, sala de procedimiento con sanitario, farmacia, cocina, lavandería y equipamiento mobiliario de todas las instalaciones.

Número estimado de beneficiarios: aproximadamente 10.000 pacientes por año.

Cooperación de Japón con Paraguay

La Embajada del Japón informó que desde la implementación de este esquema de cooperación del Gobierno nipón, desde el año 1989 hasta el presente, han sido beneficiados 431 proyectos, principalmente en las áreas de salud educación e infraestructura vial por el monto total US$ 27.760.000 aproximadamente.