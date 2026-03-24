Las semillas arqueológicas explican la historia del vino desde hace miles de años

La arqueología ha permitido dar pasos de gigante en la reconstrucción de la historia de la viticultura y la elaboración del vino en Europa en las últimas dos décadas, gracias a las técnicas punteras de análisis del ADN antiguo.

Se trata de semillas que datan desde la Edad del Bronce hasta la Edad Media, lo que ha permitido rastrear la evolución genética de la vid desde hace aproximadamente 4.000 años hasta la actualidad.

Los genomas de la época romana reflejan un intercambio de semillas a larga distancia a partir de variedades domesticadas de la península ibérica, los Balcanes, el Levante y el Cáucaso.

Su análisis habla de coexistencia de vides silvestres y domesticadas en las semillas que datan de hace aproximadamente entre 2.800 y 2.400 años, además de variaciones genéticas asociadas al Levante y, más tarde, al Cáucaso.

Los autores encuentran clones genéticamente idénticos que apuntan al uso de la propagación vegetativa (el cultivo de nuevas plantas a partir de esquejes o tallos) para comercializar variedades de vid a lo largo de cientos de kilómetros ya a mediados de la Edad del Hierro, entre el año 625-400 antes de Cristo, aproximadamente.

"Nuestros hallazgos ponen de relieve la importancia de la reproducción vegetativa, en particular la propagación clonal, como elemento central de las prácticas vitivinícolas. Identificamos clones genéticamente idénticos en diferentes regiones y períodos de tiempo, lo que respalda la existencia de redes de intercambio a larga distancia desde, al menos, la Edad del Hierro", concluyen los autores.

Además, los investigadores han descubierto que una muestra medieval procedente de Valenciennes (norte de Francia) es genéticamente idéntica a las uvas Pinot Noir actuales, lo que indica que esa variedad, muy importante en la industria vinícola mundial, lleva al menos 600 años de cultivo ininterrumpido.