Las horas clave del histórico regreso humano de hoy a la Luna y del récord frente Apolo 13

La tripulación, integrada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, entrará hoy en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros (41.072 millas) de la Luna, hacia las 12:41 hora de la costa este estadounidense (16:41 GMT), durante su sexto día de vuelo a bordo de la nave Orión.

La agencia señaló en conferencia de prensa que considera la llegada al satélite cuando la nave pasa de estar dominada por la gravedad de la Tierra a ser atraída por la Luna más fuertemente.

Más tarde, los cuatro astronautas de la misión superarán hacia las 13:56 (17:56 GMT) el récord de distancia desde la Tierra establecido por el Apolo 13 en 1970.

Esa misión se alejó 400.171 kilómetros (248.655 millas) de la Tierra, convirtiéndose en los humanos más distantes del planeta.

Según la NASA, Orión recorrerá más de 400.000 kilómetros (248.548 millas), permitiendo a los astronautas observar hoy el lado lejano del satélite y estableciendo un nuevo récord de distancia en el espacio profundo para la humanidad.

Las observaciones lunares darán inicio más tarde, a las 14:45 (18:45 GMT).

Ya en horario de la noche en la costa este estadounidense, el control de misión prevé perder durante unos 40 minutos la comunicación con la tripulación, cuando la nave Orión pase detrás de la Luna, hacia 18:44 (22:44 GMT).

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, expresó durante el fin de semana que no le preocupa tanto ese vacío de comunicaciones: "es algo a lo que estamos muy acostumbrados en el control de misiones espaciales, y los astronautas también durante su entrenamiento".

La NASA precisó que el Centro de Control de Misión de la NASA debería restablecer la comunicación con los astronautas hacia las 19:25 (23:25 GMT).

Por otro lado, a las 19:02 (23:02 GMT del martes), Orión alcanzará su punto más cercano a la Luna, a solo 6.550 kilómetros (4.070 millas) de distancia.

Cinco minutos después, a las 19:07 (23:07 GMT), la nave llegará a su distancia máxima desde la Tierra: 406.760 kilómetros (252.760 millas).

Y finalmente, a las 20:35 EST, Orión entrará en un eclipse, el sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar total no será visible desde la Tierra.

Sobre todos estos horarios, la NASA, sin embargo, advirtió de que están sujetos a cambios según las operaciones en tiempo real.

Los cuatro astronautas de Artemis II, que partieron el pasado miércoles desde Florida y que no alunizarán en este viaje, tienen previsto llegar a la costa de San Diego el próximo viernes, donde la cápsula Orión se zambullirá en el mar.