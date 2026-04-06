La vida improbable de Opportunity, el rover que duró 14 años más de lo previsto en Marte

Un final quieto en Meridiani Planum

En la llanura de Meridiani Planum, cerca del ecuador marciano, yace uno de los capítulos más conmovedores de la exploración espacial moderna. Allí terminó su recorrido Opportunity —“Oppy” para ingenieros y público—, el rover gemelo de Spirit dentro del programa Mars Exploration Rover de la NASA.

Había sido diseñado para durar 90 soles (días marcianos), pero operó 14 años más de lo previsto: desde enero de 2004 hasta su última transmisión en junio de 2018.

Ese contraste entre expectativas y realidad explica buena parte de su mito. Marte, que suele arruinar planes con polvo abrasivo, frío extremo y tormentas impredecibles, le concedió a Opportunity algo inusual: tiempo.

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La tormenta que apagó al rover “solar”

El 10 de junio de 2018, una tormenta global de polvo comenzó a envolver el planeta. Para Opportunity, alimentado por paneles solares, el polvo no era solo paisaje: era oscuridad. La luz cayó, las baterías se agotaron y el rover dejó de responder.

Durante meses, la NASA intentó restablecer contacto enviando comandos y escuchando. El 13 de febrero de 2019, la agencia dio por concluida la misión.

No hubo explosión ni choque: solo silencio, como si el rover hubiera quedado guardando el lugar donde el viento marciano lo cubrió.

Por qué “Oppy” importó: agua antigua y geología en primera persona

Opportunity no solo sobrevivió: cambió lo que sabemos sobre Marte. En sus primeras semanas encontró rocas y esferas ricas en hematita —las célebres “blueberries”— que apuntaban a un pasado con agua líquida.

Más tarde, al borde de Victoria y en las laderas del cráter Endeavour, observó minerales y capas que reforzaron la idea de un Marte más húmedo y químicamente diverso.

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En total recorrió más de 45 kilómetros, un récord para vehículos fuera de la Tierra durante años. Su travesía incluyó terrenos inclinados, dunas y afloramientos que permitieron leer la historia del planeta como si fueran páginas de piedra.

El “cementerio de robots” y lo que queda después

Hablar de un “cementerio de robots” en Marte no es solo una metáfora: allí permanecen, donde se detuvieron, diversas misiones que abrieron camino: desde módulos de aterrizaje hasta rovers.

Opportunity es quizá el más humano de esos restos tecnológicos: no por tener emociones, sino porque su larga resistencia convirtió cada pausa, cada recuperación y cada reinicio en un relato de perseverancia.

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Hoy, mientras Curiosity y Perseverance continúan trabajando y nuevas misiones se planean, Opportunity sigue siendo un recordatorio nítido de que en Marte, incluso las victorias son temporales, pero los datos y las huellas pueden durar mucho más que cualquier diseño original.