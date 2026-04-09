La NASA pide evitar la zona del amerizaje de Artemis II por la caída de restos de la nave

El director líder de vuelo para Artemis II, Jeff Radigan, avisó en una conferencia de prensa que no podrá verse desde tierra el regreso de los cuatro tripulantes en la nave Orión, programado para este viernes a las 20:07 horas del este de Estados Unidos (00:07 horas GMT del sábado).

"Estamos trabajando en conjunto con el Departamento de Guerra para recuperar la cápsula y es una zona de exclusión bastante grande. Así que le advertiría a la gente, por favor, que eviten el área. Hay un montón de restos que caen y estamos trabajando con nuestras fuerzas de recuperación para garantizar que no les caigan", expuso.

Aunque la meta es que la cápsula con los astronautas llegue a "unos cientos de millas" de la costa de San Diego, en la frontera sur de Estados Unidos, la NASA fijó un rango estimado de 2.000 millas náuticas (3.704 kilómetros) en el Pacífico para el amerizaje.

Ante una contingencia, la Fuerza Aérea tiene aviones militares C-17 listos, que se suman a dos helicópteros de la Marina que recogerán a los astronautas, siete aeronaves que monitorearán el regreso y la base de Pearl Harbor, según la agencia espacial.

De hecho, después del amerizaje, los oficiales tardarán entre 30 a 45 minutos para recuperar a los astronautas, pues deben esperar a que los desechos de la nave ya no sean un riesgo, detalló Radigan.

Los restos de la nave, como paracaídas, empiezan a caer durante el primer paso del regreso a Tierra de los astronautas, que ocurre 42 minutos antes del amerizaje, cuando el módulo donde está la tripulación se desacopla del módulo de servicio de Orión, precisó Branelle Rodríguez, jefa del Programa Orión de Artemis II.

Rodríguez enfatizó que "todo se está viendo muy bien desde el punto de vista del vehículo", mientras la NASA prevé un clima "favorable" para el amerizaje en California, un punto que escogió por "las aguas tranquilas" y las condiciones meteorológicas.

La tripulación entrará a la atmósfera de la Tierra con una velocidad de 25.000 millas por hora (40.233 kilómetros por hora) tras haber viajado más de 400.000 millas (643.000 kilómetros) en sus 10 días de misión, apuntó Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA.

Los astronautas Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, de NASA, y Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), dedican su último día en el espacio a alistar la nave para su regreso, detallaron los funcionarios.

Tras volver, deben someterse a revisiones médicas y pasar tiempo con su familia, por lo que tardarán semanas en ofrecer declaraciones a la prensa, avisó la NASA.