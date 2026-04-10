Qué es la catalepsia, cuánto dura un episodio y qué hacer: guía de primeros pasos

La catalepsia es un estado poco frecuente de inmovilidad y respuesta mínima a estímulos que puede confundirse con desmayo, crisis neurológica o incluso muerte aparente. Saber cuánto puede durar y cómo actuar reduce riesgos y acelera el diagnóstico.

Qué es la catalepsia

En medicina, catalepsia describe un cuadro de inmovilidad marcada, disminución de la respuesta y, a veces, “flexibilidad cérea”: las extremidades pueden mantener la postura en la que se colocan.

Puede acompañarse de rigidez muscular, mirada fija y habla ausente o muy reducida. No es una enfermedad en sí misma, sino un signo que puede aparecer en distintos trastornos.

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La cultura popular la asoció a “muerte aparente”, pero en la práctica clínica el foco es otro: identificar la causa y descartar emergencias neurológicas, metabólicas o intoxicaciones.

Cuánto dura un episodio de catalepsia

La duración es variable y depende del origen. Puede extenderse desde minutos hasta horas.

En algunos cuadros relacionados (por ejemplo, ciertos estados catatónicos), los síntomas pueden persistir más tiempo si no se trata la causa subyacente. Por eso, ante un primer episodio —o si dura más de lo habitual para la persona— se considera prudente evaluación médica urgente.

Por qué puede ocurrir: causas más frecuentes

La catalepsia puede aparecer asociada a:

Catatonía (un síndrome psicomotor que puede vincularse a trastornos psiquiátricos o médicos).

Trastornos neurológicos , incluyendo algunas crisis epilépticas o enfermedades del movimiento.

Narcolepsia y fenómenos del sueño (aunque la parálisis del sueño no es lo mismo, se confunde con facilidad).

Efectos adversos o interacciones de fármacos , especialmente algunos psicofármacos.

Alteraciones metabólicas o intoxicaciones que deprimen el sistema nervioso.

En la práctica, la pregunta clave no es “¿es catalepsia?”, sino “¿qué la está provocando?”.

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Qué hacer: guía de primeros pasos

Si alguien presenta inmovilidad súbita y responde poco:

Comprobá respiración y pulso. Si no respira o no hay pulso, iniciá RCP y llamá a emergencias. Llamá a un servicio de urgencias (911 u otro número local) si es el primer episodio, si dura más de unos minutos, si hubo caída/golpe, fiebre, confusión, dolor torácico, convulsiones o consumo de sustancias. Si respira pero está inconsciente o muy somnoliento, colocalo de lado (posición lateral de seguridad) para reducir el riesgo de aspiración. No lo sacudas ni lo fuerces a moverse. Evitá introducir objetos en la boca. Tomá nota del tiempo: cuándo empezó, cuánto dura, si hubo rigidez, mirada fija, movimientos anormales, incontinencia o cambios de coloración. Si recupera la respuesta, no minimices el episodio: la evaluación clínica (y a veces neurológica) es importante para descartar causas tratables.

Cómo se diferencia de un desmayo, de la parálisis del sueño y la muerte

Un síncope (desmayo) suele ser breve y con recuperación relativamente rápida al recostarse.

La parálisis del sueño ocurre al dormirse o al despertar y, aunque angustiante, suele durar segundos o pocos minutos, con conciencia preservada.

En la catalepsia puede haber rigidez, postura mantenida y respuesta muy reducida, lo que exige una mirada médica más amplia.

A diferencia de la muerte, en la catalepsia las funciones vitales continúan: hay pulso, respiración —aunque puede ser lenta— y actividad cerebral. No se produce el cese irreversible de las funciones del organismo. Pero pueden llegar a confundirse porque el cuerpo entra en un estado de inmovilidad extrema: la persona puede quedar rígida, mantenida en una misma postura durante largos periodos y sin reaccionar a estímulos externos.

A esto se suma una respiración tan lenta y superficial que resulta difícil de detectar sin instrumentos clínicos, junto con un pulso muy débil que puede pasar desapercibido al tacto.

La ausencia de respuesta a la voz, al dolor o al entorno refuerza la impresión de una desconexión total. En algunos casos, el aspecto físico también contribuye a la confusión, con palidez y una leve disminución de la temperatura corporal.