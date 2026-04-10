Murió el hombre que “resucitó” en San Pedro cuando iba a ser llevado a la funeraria

Ramón Zaracho (41) finalmente falleció en el Centro Nacional de Quemaduras y Cirugías Reconstructivas “Dr. Arnaldo Bendlin” (Cenquer), según confirmó este viernes su titular, el doctor Saúl Zaputovich. El hombre protagonizó un caso inusual tras presentar signos vitales luego de haber sido declarado como muerto.

El paciente presentaba quemaduras en el 98% del cuerpo, según informó Zaputovich.

El hecho se registró inicialmente en el departamento de San Pedro. El hombre había sido trasladado de urgencia desde la zona de Capitán Bado hasta el Hospital General Paraguay–Corea, en Santa Rosa del Aguaray, debido a la gravedad de sus lesiones.

Durante el traslado posterior hacia Asunción, a la altura de San Estanislao (Santaní), un paramédico constató su presunto fallecimiento, lo que motivó el retorno del móvil al hospital de origen.

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Procedimientos y traslado a la morgue

En el hospital, el cuerpo fue evaluado durante aproximadamente 30 minutos. Luego, se dispuso su traslado a la morgue y se iniciaron los trámites correspondientes para la certificación de defunción.

Incluso, una funeraria fue convocada y el cuerpo trasladado hasta sus instalaciones, acompañado por una familiar.

Casi una hora después, mientras se realizaban los preparativos fúnebres, el hombre volvió a presentar signos de respiración.

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Ante esta situación, fue trasladado nuevamente al hospital, donde recibió asistencia médica y fue estabilizado antes de ser derivado nuevamente a Asunción.

Podría haber sido un caso de catalepsia

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Autoridades de Salud informaron que podría tratarse de un caso de catalepsia, en el que una persona aparenta no tener signos vitales o estar muerta. Se desconoce aún si el caso derivó en una investigación para esclarecer lo ocurrido.