Actualización: suben a tres las muertes por posible brote de hantavirus en un crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó este domingo de tres muertos relacionados con un posible foco de infección por hantavirus, que se transmiten a través de los roedores, en un barco de crucero en el Atlántico.

“La OMS fue informada de un suceso de salud pública relativo a un barco de crucero que navega por el océano Atlántico y está aportando su apoyo. A día de hoy, se ha confirmado un caso de infección por hantavirus en laboratorio, y hay otros cinco casos sospechosos. De las seis personas afectadas, tres han muerto y una está actualmente en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó la organización a la AFP.

El crucero entre Ushuaia y Cabo Verde

Tres personas murieron después de que se declarara un foco de síndrome respiratorio agudo en un crucero que cubría la ruta entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde, informó el domingo a AFP el Departamento de Salud de Sudáfrica, donde fue hospitalizado otro afectado.

El foco se declaró a bordo del crucero MV Hondius. El pasajero hospitalizado en Johannesburgo dio positivo por un hantavirus, una familia de virus capaz de provocar fiebre hemorrágica, precisó el portavoz del Departamento de Salud de Sudáfrica, Foster Mohale.

Los hantavirus se transmiten a través de los roedores, en particular por contacto con su orina, sus heces y su saliva, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

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“La OMS está al tanto de casos de síndrome respiratorio agudo grave en un crucero que navega por el Atlántico”, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la AFP en Ginebra, sin aportar detalles sobre el balance.

“Se están llevando a cabo investigaciones y una respuesta internacional coordinada de salud pública”, agregó.

Un pasajero de 70 años fue el primero en desarrollar síntomas. Murió a bordo del barco y su cuerpo fue depositado en isla de Santa Elena, un territorio británico del Atlántico Sur, explicó Mohale.

Su esposa, de 69 años, también cayó enferma a bordo y fue evacuada a Sudáfrica. Murió en un hospital de Johannesburgo, indicó el vocero, que no pudo indicar la nacionalidad de las víctimas.

El tercer caso, un británico de 69 años, también fue evacuado a Johannesburgo y está ingresado en cuidados intensivos.

“Extremadamente raro”

Una fuente que prefirió permanecer en anonimato comentó que el matrimonio fallecido era de nacionalidad neerlandesa.

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Esta fuente señaló que están en curso conversaciones para decidir sobre el traslado de otras dos personas enfermas a un hospital de Cabo Verde, para ser puestas en aislamiento, tras lo cual el barco podría reanudar su ruta hacia el archipiélago español de Canarias, a dos o tres días de navegación.

El MV Hondius figura como crucero polar en los portales de varias agencias de viajes.

Está operado por una empresa con sede en los Países Bajos, Oceanwide Expeditions.

Uno de los cruceros ofrece un itinerario que parte de Ushuaia hacia Cabo Verde, con escalas en las islas de Georgia del Sur y Santa Elena.

De acuerdo a varias páginas de monitoreo de buques, el MV Hondius se encontraba el domingo frente al puerto de Praia, capital de Cabo Verde. El buque tiene capacidad para unos 170 pasajeros y una tripulación de unos 70 miembros.

Existen numerosos tipos de hantavirus. Según la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza (OFSP), “solo un tipo de virus, extremadamente raro, puede transmitirse de una persona a otra”.