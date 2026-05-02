Alerta sanitaria: consultas por cuadros respiratorios saltan un 20% y suman 66 fallecidos

Ante el aumento de cuadros de influenza, la Dirección de Vigilancia de la Salud había emitido el 22 de abril una alerta epidemiológica y esta semana, confirmó un nuevo repunte en la demanda de atención médica por enfermedades tipo influenza (ETI) en todo el país.

Según el último boletín epidemiológico, en la última semana epidemiológica (SE 16) las consultas en los Centros Centinela pasaron de 2.012 a 2.416, lo que representa un incremento del 20% en apenas siete días. El total de personas que buscaron asistencia por cuadros respiratorios en lo que va del año asciende a 39.040 casos.

Este incremento no solo se limita a consultas ambulatorias, sino que también impacta en el sistema de internaciones. Durante esta semana epidemiológica (SE 16) se registraron 307 hospitalizados por Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG). Esta cifra evidencia un crecimiento del 7% respecto a la semana anterior, con el agravante de que el 15% de estos pacientes requirió su ingreso a unidades de cuidados intensivos.

Los extremos de la vida siguen siendo los más vulnerables. El 24% de los internados corresponde a adultos de 60 años en adelante, mientras que el grupo de niños menores de 2 años y la franja de 2 a 4 años concentran otro 19% de las hospitalizaciones. Los virus que circulan con mayor fuerza en los hospitales son el rhinovirus, influenza A (H3N2), parainfluenza y el virus sincitial respiratorio (VSR).

Preocupante cifra de mortalidad en lo que va del año

La situación epidemiológica se vuelve más crítica al analizar las cifras de mortalidad. En lo que va del 2026, se han confirmado 66 fallecidos asociados a virus respiratorios en Paraguay. Solo en la última semana analizada se reportaron cuatro decesos vinculados a influenza A no subtipificada, rhinovirus y parainfluenza. Ante estas cifras, las autoridades sanitarias refuerzan el mensaje de no subestimar los síntomas iniciales.

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Para frenar la cadena de contagios, la cartera sanitaria enfatiza la importancia del reposo domiciliario. Se recomienda no enviar a los niños a escuelas o guarderías si presentan síntomas como tos o dolor de garganta. Del mismo modo, se insta a los trabajadores a evitar asistir a sus puestos de trabajo en estas condiciones para prevenir ausentismos masivos y proteger a sus compañeros de labor, aplicando rigurosamente los filtros de ingreso.

El uso de tapabocas vuelve a ser una recomendación central, especialmente al acudir a centros asistenciales o permanecer en lugares cerrados con síntomas. Las autoridades recuerdan que al toser o estornudar se debe utilizar el pliegue interno del codo o pañuelos desechables, evitando siempre el uso de las manos. La higiene frecuente y la ventilación de ambientes siguen siendo pilares fundamentales para disminuir la dispersión de aerosoles y la contaminación de superficies.

Campaña de Invierno: Vacunación como escudo principal

En el marco de la Campaña Invierno, el Ministerio de Salud recuerda que la vacunación contra la influenza es la herramienta más efectiva para reducir complicaciones graves y la mortalidad. Las dosis están disponibles en los puestos de salud para toda la población, inclusive los fines de semana, especialmente para los grupos de riesgo. La inmunización temprana es clave para enfrentar los meses de mayor descenso de temperatura que se aproximan en el territorio nacional.

Además de la influenza, este año se destaca la disponibilidad de la vacuna contra el virus sincitial respiratorio (VSR). Esta protección está dirigida específicamente a recién nacidos (entre noviembre de 2025 y julio de 2026) y a niños menores de un año que presentan factores de riesgo. Con estas medidas, se busca proteger a la población pediátrica, que históricamente sufre el mayor impacto de este virus durante su primera exposición estacional.