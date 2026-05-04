Hantavirus en humanos: síntomas, contagio y qué hacer ante sospecha

Qué es el hantavirus y por qué preocupa

“Hantavirus” no es un único virus, sino una familia de virus que circulan principalmente en roedores. En humanos puede causar dos cuadros graves, según la región y el tipo viral: el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH) —más conocido en América— y la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) —más frecuente en Europa y Asia—.

La preocupación sanitaria no se debe a su alta transmisión entre personas (en general, no lo es), sino a su potencial de gravedad: puede comenzar como un cuadro febril inespecífico y, en algunos casos, evolucionar rápidamente a compromiso respiratorio o renal.

Lea más: Actualización: suben a tres las muertes por posible brote de hantavirus en un crucero

Cómo se transmite a los humanos

La vía más habitual es la inhalación de aerosoles contaminados: al barrer, mover leña, limpiar galpones, abrir cabañas cerradas o trabajar en lugares con presencia de roedores, las excretas secas pueden convertirse en polvo fino que entra por nariz y boca.

También puede transmitirse por:

Contacto directo de mucosas o heridas con orina, heces o saliva de roedores.

Mordeduras (menos frecuente).

Alimentos o agua contaminados por roedores, en determinadas circunstancias.

Un punto clave: la transmisión persona a persona es excepcional. Se ha documentado de forma más clara con el virus Andes en partes de Sudamérica (por ejemplo, Argentina y Chile), generalmente en contextos de contacto estrecho.

En la mayoría de los hantavirus descritos en el mundo, el contagio interpersonal no se considera una vía relevante.

Lea más: Investigación revela el potencial de la semaglutida contra el alcoholismo

Qué roedores están implicados y dónde ocurre

Cada hantavirus suele estar asociado a un reservorio particular. En América del Sur, el riesgo suele vincularse a roedores silvestres que se acercan a viviendas rurales, depósitos o campamentos.

En Estados Unidos se asocia con frecuencia a roedores como el “deer mouse”.

En Europa y Asia predominan otros virus y reservorios, con cuadros clínicos más orientados al compromiso renal.

El riesgo aumenta donde hay actividad humana en ambientes con roedores: limpiezas de espacios cerrados, cosechas, acampes, manejo de granos, leña o chatarra.

Síntomas: cuándo sospechar y por qué el tiempo importa

Tras una incubación que puede durar días a semanas, los primeros síntomas suelen parecerse a una gripe: fiebre, dolores musculares, cansancio, a veces dolor abdominal, náuseas o vómitos.

Lea más: BRP: nueva esperanza para controlar el apetito sin efectos adversos

En el SCPH pueden aparecer luego tos y dificultad respiratoria; en la FHSR, signos de afectación renal.

Dado que la evolución puede ser rápida, ante fiebre y malestar posteriores a exposición a roedores o a lugares con excretas, la recomendación general es consultar de inmediato y mencionar esa exposición.

Prevención: la medida decisiva es evitar el polvo contaminado

La prevención se apoya en dos ideas simples: reducir el acceso de roedores (sellar entradas, almacenar alimentos, ordenar patios) y limpiar sin levantar polvo en ambientes cerrados con riesgo (ventilar, humedecer antes de remover suciedad, y usar protección adecuada según normas sanitarias locales).