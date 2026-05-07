Bebés gigantes: ¿qué es la macrosomía y por qué un recién nacido puede pesar 8 kilos?

El nombre de Edelira volvió a ser tendencia, no solo por su reclamo de un aporte municipal impago, sino por el extraordinario dato que que en esa zona nació un bebé con un peso de 8 kilogramos. Este fenómeno, conocido en la medicina como macrosomía fetal, despierta curiosidad y asombro, pero también revela importantes desafíos para la salud materna e infantil.

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Se habla de macrosomía fetal cuando un bebé nace con un peso significativamente superior al promedio. Médicamente, un recién nacido entra en esta categoría si pesa más de 4.000 gramos (4 kg), independientemente de si nació a término o de forma prematura.

Cuando el peso supera los 4.500 o 5.000 gramos, los médicos consideran que el riesgo de complicaciones aumenta drásticamente. Casos como el de Edelira, con 8 kilos, son catalogados como rarezas médicas extremas, ya que representan el doble del peso de un bebé considerado “grande”.

¿Por qué nacen bebés de este tamaño?

La ciencia identifica varios factores que pueden “estimular” un crecimiento excesivo del feto durante el embarazo.

Uno de los factores es la diabetes materna. Si la madre tiene diabetes preexistente o desarrolla diabetes gestacional, los niveles elevados de azúcar en su sangre pasan al bebé. Esto obliga al páncreas del feto a producir más insulina, que funciona como una hormona de crecimiento, acumulando grasa y tejido.

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Obesidad y peso de la madre: Un índice de masa corporal elevado antes o durante el embarazo aumenta las probabilidades.

Genética y antecedentes: Padres de gran tamaño suelen tener hijos más grandes. Además, si la madre ya tuvo un bebé macrosómico anteriormente, el riesgo se repite.

Embarazo prolongado: Superar las 40 semanas de gestación permite que el feto siga ganando peso más allá del tiempo estimado.

¿Qué tan común es el fenómeno?

A nivel mundial, la incidencia de macrosomía (bebés de más de 4 kg) ronda el 9% de los nacimientos, de acuerdo con el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), en su Boletín de Práctica No. 216.

Asimismo, los bebés que nacen con más de 4,5 kg, solo se da en aproximadamente el 1% de los casos.

Más de 5 kg es extremadamente raro, ocurriendo en cerca de 1 de cada 1.000 niños (0,1%). Mientras que 8 kilos o más son casos anecdóticos que suelen quedar registrados en los libros de historia médica de cada país, como ocurrió con el nacimiento de Edelira en el departamento de Itapúa.

Riesgos y consecuencias

Nacer con un tamaño “gigante” no siempre es sinónimo de buena salud. La macrosomía conlleva riesgos importantes tanto para la madre como para el hijo:

Para la madre, hay mayor probabilidad de cesárea de urgencia, hemorragias postparto graves o lesiones en el canal de parto (desgarros).

Mientras que para el bebé, el peligro más crítico es la distocia de hombros, donde el cuerpo del bebé queda atrapado tras la salida de la cabeza durante el parto normal.

Además, estos niños tienen mayor riesgo de sufrir hipoglucemia (baja de azúcar) al nacer y desarrollar obesidad o diabetes en el futuro.