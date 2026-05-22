Día Internacional de la Diversidad Biológica: lo que desaparece a causa de la luz artificial

El Día Internacional de la Diversidad Biológica se conmemora cada 22 de mayo. La fecha fue establecida por Naciones Unidas para promover el conocimiento y la acción pública en torno a la diversidad de especies, genes y ecosistemas. También remite a un hito político: la adopción del Convenio sobre la Diversidad Biológica (1992), uno de los pilares globales para frenar la pérdida de naturaleza.

En el debate sobre deforestación, incendios o sobrepesca, hay una presión ambiental menos visible, pero creciente: la contaminación lumínica, es decir, el exceso de luz artificial nocturna (intensidad, dirección, color y horarios) que transforma el comportamiento de los seres vivos.

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La biodiversidad nocturna, bajo un sol que no se pone

La noche no es un “vacío” biológico. Es un sistema activo de polinización, dispersión de semillas, control de plagas y migración. Cuando la ciudad ilumina como si fuera de día, reescribe esa ecología.

Las polillas, polinizadoras decisivas en numerosos ecosistemas, son atraídas por luminarias y quedan atrapadas en círculos de vuelo que agotan energía, aumentan la depredación y reducen su función reproductiva. Ese desvío tiene un efecto en cadena: menos polinización nocturna, menos frutos y menos alimento para otras especies.

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Los murciélagos, grandes consumidores de insectos, ajustan sus rutas y horarios para evitar zonas intensamente iluminadas.

Algunas especies pierden corredores de desplazamiento y acceso a presas; otras se concentran alrededor de farolas, alterando el equilibrio entre competidores y depredadores. El resultado no es “más naturaleza” por verlos cerca, sino una redistribución forzada.

En el cielo, la luz artificial también actúa como un imán y una trampa. Muchas aves migratorias se orientan por señales naturales —estrellas, horizonte, campo magnético— y la iluminación intensa puede desorientarlas, provocar colisiones y aumentar el desgaste durante travesías críticas.

Incluso las plantas responden. La exposición nocturna prolongada modifica la fotoperiodicidad: puede alterar brotación, floración y sincronía con polinizadores. Cuando el reloj biológico se desajusta, el ecosistema pierde coordinación.

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Reducir luz, recuperar noche

La solución no es “apagar ciudades”, sino iluminar mejor: orientar luminarias hacia el suelo, evitar el derroche hacia el cielo, ajustar horarios, reducir intensidades y preferir tonos cálidos menos disruptivos.

Proteger la biodiversidad también implica recuperar un recurso ecológico básico: la oscuridad.