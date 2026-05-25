La NASA transmitirá la caminata espacial de Roscosmos fuera de la EEI

Cobertura en directo de la NASA: horarios y plataformas

La NASA ofrecerá transmisión en vivo de una caminata espacial programada para el miércoles 27 de mayo, cuando dos cosmonautas de Roscosmos saldrán al exterior de la Estación Espacial Internacional (EEI) para realizar tareas de instalación y mantenimiento científico.

Según informó la agencia, la caminata —conocida como EVA por sus siglas en inglés— está prevista para comenzar alrededor de las 10:15 a. m. EDT (11:15 a. m. en Paraguay) y extenderse aproximadamente cinco horas.

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La emisión arrancará antes, a las 9:45 a. m. EDT, para ofrecer el contexto operativo previo a la salida.

La transmisión podrá verse a través de NASA+, Amazon Prime y el canal de YouTube de la agencia. NASA también indicó que su programación y materiales estarán disponibles en distintas plataformas en línea, incluidas redes sociales.

Quiénes salen al exterior de la EEI: experiencia y trajes

Los protagonistas de la actividad serán Sergey Kud-Sverchkov, comandante de la Expedición 74 en la EEI, y Sergei Mikaev, ingeniero de vuelo.

La caminata marcará la segunda salida extravehicular de Kud-Sverchkov y la primera de Mikaev.

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Para facilitar su identificación en cámara y durante las operaciones, Kud-Sverchkov llevará un traje con rayas rojas, mientras que Mikaev utilizará uno con rayas azules.

Qué harán los astronautas durante la caminata espacial

El trabajo se centrará en el segmento ruso del complejo orbital. De acuerdo con la información publicada por la NASA, los cosmonautas instalarán un experimento de radiación solar en el módulo de servicio Zvezda, una pieza clave de la infraestructura rusa de la estación.

Además, está previsto que retiren otros equipos científicos ubicados en los módulos Poisk y Nauka. Este tipo de actividades suele formar parte del ciclo de actualización de instrumentos y reconfiguración de la carga útil científica, indispensable para mantener operativa una plataforma que funciona como laboratorio permanente en microgravedad.

Si el cronograma lo permite: una inspección a la Progress 94

La lista de objetivos incluye una tarea condicionada al tiempo disponible: fotografiar una antena de acoplamiento Kurs de la nave de carga Progress 94.

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Según detalló la NASA, esa antena no se desplegó en marzo tras el lanzamiento de la Progress 94 rumbo a la estación.

La documentación fotográfica desde el exterior puede aportar datos valiosos para evaluar el estado del componente y orientar decisiones técnicas posteriores.

La actividad del 27 de mayo será la caminata espacial número 279 realizada en apoyo al ensamblaje, mantenimiento y actualización de la Estación Espacial Internacional, de acuerdo con la NASA. El número refleja el carácter acumulativo de la operación de la EEI: un proyecto que depende de intervenciones periódicas fuera del módulo presurizado para sostener su vida útil y su capacidad científica.