Paraguay firma un convenio con proveedor de telecomunicaciones para formar programadores

Así lo dio a conocer este lunes la Presidencia paraguaya en una nota de prensa, e indicó que el mandatario Santiago Peña rubricó el acuerdo tras una reunión con el principal accionista de Millicom, el francés Xavier Niel, durante la visita de este a Asunción.

En el encuentro también participaron el ministro de Tecnologías de la Información, Gustavo Villate, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez, el CEO de Millicom Marcelo Benítez y el ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme.

En un video difundido por la Presidencia, Riquelme dijo que el programa dará pie a una "nueva generación de emprendedores digitales" en Paraguay.

School 42, también conocido simplemente 42, es una red mundial de academias que ofrecen formación gratuita en el desarrollo de programas informáticos.

La iniciativa, que nació en Francia, destaca por su gratuidad y por aplicar una metodología alternativa de enseñanza sin profesores, libros de texto o clases teóricas, por lo que los estudiantes deben resolver los problemas y evaluar sus resultados entre ellos.

En Paraguay, el programa será aplicado en el primer trimestre de 2027 a través de la telefónica Tigo, la marca bajo la que opera Millicom en América Latina.

El gerente general de Tigo en Paraguay, Roberto Latrato, destacó que el programa permitirá que el país forme "a los mejores programadores del mundo".

"Esta es una escuela que básicamente es eso", apuntó.