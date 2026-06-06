Ciencia
06 de junio de 2026 a la - 15:09

Sucesores del pulpo Paul: animales de zoológico mexicano hacen pronósticos para el Mundial

Las jirafas reticuladas participan en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predicen el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y la República del Congo, dando como ganadora a la República del Congo, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.
Las jirafas reticuladas participan en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predicen el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y la República del Congo, dando como ganadora a la República del Congo, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.182432+0000 ULISES RUIZ

En el zoológico de Guadalajara, elefantas, gorilas y jirafas participan en un singular ritual de predicción del Mundial 2026. Estos ejercicios de adivinación no solo entretienen, sino que enriquecen la vida de los animales, según expertos en comportamiento animal.

Por AFP

Dos elefantas caminan sobre una minicancha de fútbol improvisada en el zoológico de Guadalajara. Dos arcos, la pelota, las banderas de México y Sudáfrica y apetitoso pasto son sus artilugios para predecir el resultado del partido inaugural del Mundial 2026.

Fotografía que muestra dos hembras de elefante, Kenya y Ashanti, participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en EL Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).
Fotografía que muestra dos hembras de elefante, Kenya y Ashanti, participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en EL Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).

En segundos las bestias deciden comerse primero la yerba del lado mexicano y la predicción está hecha. Poco después una de las elefantas tira el arco sudafricano para “confirmar” el pronóstico que favorece al país que las acoge en el juego del próximo jueves.

Un elefante africano participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, dando como ganador a México, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.
Un elefante africano participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México y Sudáfrica, dando como ganador a México, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.

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Este ejercicio de adivinación de cara al mundial de fútbol, que tiene como antecedente al inolvidable pulpo Paul en Sudáfrica 2010, es una “actividad de enriquecimiento ambiental”, explica a la AFP el veterinario zootecnista Iván Reynoso.

Un puma participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA entre la República Checa y Corea del Sur, con victoria para Corea del Sur, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.
Un puma participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA entre la República Checa y Corea del Sur, con victoria para Corea del Sur, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.

“La idea es que los animales van a realizar predicciones de distintos partidos que se jugarán”, añade el experto.

Qué vaticinan los animales del zoológico de Guadalajara para el Mundial

De inmediato, es turno de Chenchi y Faustina, dos gorilas de tierras bajas. Se les presentan dos piñatas con la forma de las camisetas de España y Uruguay, que medirán fuerzas el 26 de junio en la propia Guadalajara.

Un gorila de tierras bajas participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Uruguay, dando como ganador a Uruguay, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.
Un gorila de tierras bajas participa en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predice el resultado del partido de fútbol de la Copa Mundial de la FIFA entre España y Uruguay, dando como ganador a Uruguay, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.

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Las simias se acercan y parecen conscientes de que anticipar un choque entres dos viejos campeones mundiales es cosa seria. Se detienen, esperan unos segundos y de pronto una va directo hacia la camiseta uruguaya. “¡Es claro, es claro quién ganó!”, exclama una de las encargadas del zoológico.

Fotografía que muestra una hembra de gorila participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).
Fotografía que muestra una hembra de gorila participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).

Ahora le toca a la puma Muluk, quien debe elegir entre las figuras del tigre siberiano, mascota del seleccionado de Corea del Sur, y el león de Bohemia que el once de República Checa adopta como su identidad visual.

Fotografía que muestra al puma Muluk, participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).
Fotografía que muestra al puma Muluk, participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).

Tras unos minutos de suspenso, Muluk da una vuelco sobre los pedazos de carne colocados en un brazo del tigre y deja claro su vaticinio para el juego del 11 de junio, también en Guadalajara.

Buen estímulo físico y mental para los animales

Reynoso dice que estos ejercicios son importantes para estimular la conducta natural así como la actividad física y mental de los animales. Y sobre sus vaticinios subraya que “tienen totalmente la libertad de elegir”.

Fotografía que muestra capibaras participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).
Fotografía que muestra capibaras participando en una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).

“Este tipo de actividad los enriquece bastante, no solamente en el tema visual para el público sino para ellos también, estimula bastantes sentidos”, añade.

Una persona acerca una guacamaya a una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).
Una persona acerca una guacamaya a una dinámica de enriquecimiento ambiental en el Zoológico Guadalajara este viernes, en Guadalajara (México).

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Las jirafas reticuladas participan en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predicen el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y la República del Congo, dando como ganadora a la República del Congo, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.
Las jirafas reticuladas participan en una actividad de enriquecimiento ambiental mientras predicen el resultado del partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Colombia y la República del Congo, dando como ganadora a la República del Congo, en el Zoológico de Guadalajara, en Guadalajara, Jalisco (México), el 5 de junio de 2026.

El último pronóstico lo hacen seis jirafas que parecen honrar su origen africano: dan por ganadora a la República Democrática del Congo sobre Colombia, en el juego del 23 de junio.

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