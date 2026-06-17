Senado sanciona ley de alumnos “superdotados”

El pleno de la Cámara Alta, órgano presidido por Basilio Núñez (ANR, HC), analizó hoy en cuarta y última vuelta constitucional el proyecto de ley ‘Que crea el programa que dispone la identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades”.

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Los legisladores no reunieron los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo, y quedó firme la aprobación inicial de la Cámara de Diputados.

El Senado sostiene que la norma viene a sobrelegislar, teniendo en cuenta que está vigente la Ley de Educación Inclusiva.

Tras un prolongado debate sobre senadores que insinuaron haber sido superdotados, así como la necesidad de contar con una mayor inclusión para alumnos con TEA y profesores “sombra”, el punto fue llevado a votación.

Solo 15 senadores votaron por la ratificación del rechazo del Senado, por lo que el expediente fue aprobado y remitido al Poder Ejecutivo.

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La iniciativa legislativa contempla la creación de un registro nacional de estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.

Se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.

Establece además, la aplicación obligatoria y general para las instituciones educativas públicas, privadas, y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.

En el artículo 5°, se menciona la capacitación docente de todos los niveles educativos. Asimismo, el Ministerio de Educación y Ciencias, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.

Los proyectistas de la iniciativa fueron la cartista Cristina Villalba y los liberales Luis Federico Franco y Carlos Pereira.