Ciencia
02 de julio de 2026 a la - 11:49

Conocé a Gus, el T. rex que podría costar 30 millones de dólares en una subasta

“Gus”, un esqueleto montado de Tyrannosaurus rex, uno de los T. rex más grandes jamás encontrados, aparece durante una vista previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026.
“Gus”, un esqueleto montado de Tyrannosaurus rex, uno de los T. rex más grandes jamás encontrados, aparece durante una vista previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026.195503+0000 TIMOTHY A. CLARY

El esqueleto casi completo de Tyrannosaurus rex, conocido como “Gus”, será subastado en Sotheby’s de Nueva York por un valor estimado de hasta 30 millones de dólares, marcando un hito en el mercado de fósiles.

Por AFP

Uno de los esqueletos de Tyrannosaurus rex más completos del mundo, apodado “Gus”, fue presentado el miércoles en la casa de subastas Sotheby’s de Nueva York antes de su venta a finales de este mes.

Valorado entre 20 y 30 millones de dólares —la estimación de precio más alta jamás atribuida a un dinosaurio—, el gigantesco fósil fue descubierto en un rancho ganadero de Dakota del Sur en 2021.

La cabeza de “Gus”, parte de un esqueleto de Tyrannosaurus rex, uno de los T. rex más grandes jamás descubiertos, es exhibida durante una vista previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026.
La cabeza de “Gus”, parte de un esqueleto de Tyrannosaurus rex, uno de los T. rex más grandes jamás descubiertos, es exhibida durante una vista previa para la prensa en el edificio Breuer de Sotheby’s, en Nueva York, el 1 de julio de 2026.

“Gus” vivió hace aproximadamente entre 72 y 66 millones de años, al final del periodo cretácico.

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Cuánto mide y otros datos sobre Gus, el Tyrannosaurus rex en subasta

El esqueleto del Tyrannosaurus rex mide 11,6 metros de longitud corporal, lo que lo convierte en uno de los más grandes jamás descubiertos.

Tiene 183 huesos fosilizados y está aproximadamente completo en un 63%.

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“Gus” está en exhibición en Nueva York hasta el 14 de julio, cuando se llevará a cabo la subasta.