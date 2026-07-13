Paraguay vuelve a estar presente en la Olimpiada Iberoamericana de Biología

La Olimpiada Iberoamericana de Biología (OIAB) es una competencia anual que reúne a estudiantes preuniversitarios de países iberoamericanos para medir conocimientos en distintas ramas de la biología. El certamen se desarrolla en español y portugués, y se sostiene, en gran parte, con el trabajo de docentes voluntarios de universidades y centros de educación secundaria.

La edición 2026 —la 19.ª del evento, identificada como XIX OIAB 2026— tendrá como sede São Paulo, Brasil, y se realizará del domingo 30 de agosto al sábado 4 de septiembre.

De acuerdo con información difundida por la Olimpiada Paraguaya de Biología (OPB) en su publicación oficial sobre la delegación, la organización de la OIAB 2026 estará a cargo del Instituto Butantan, institución vinculada también a la coordinación de la Olimpíada Brasilera de Biología.

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La delegación paraguaya: cuatro estudiantes y dos tutores

Paraguay participará con una delegación compuesta por cuatro estudiantes y dos tutores. Los integrantes anunciados son:

Juan Pablo Cáceres Riquelme (17) , estudiante del Colegio Campo Alto .

Paula Agustina Páez Sotto (16) , estudiante del Colegio Las Almenas .

Sofía Belén Bernal Pereira (17) , estudiante del Colegio Japonés Paraguayo .

Sora Jazmín Takaoka Benítez (16), estudiante del Colegio Santa Ana.

Los tutores designados son:

Bioq. Linda Verónica Denis Ibars , representante de la Facultad de Ciencias Químicas (UNA) y coordinadora de la VI OPB .

Lic. Santiago Andrés Carratú González, representante de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNA) y coordinador de la VI OPB.

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Del podio nacional al equipo internacional

La selección paraguaya se definió entre los 10 mejores ubicados dentro del grupo de premiados en la 5.ª edición de la Olimpiada Paraguaya de Biología (OPB). A partir de ese universo, se aplicó un examen de selección:

Los cuatro puntajes más altos quedaron como titulares de la delegación.

Los dos puntajes siguientes fueron designados como suplentes.

La preparación del equipo combina ahora tutorías teóricas y prácticas de laboratorio, con apoyo de graduados, estudiantes universitarios y profesores.

Las actividades se realizan en instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas y la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), según la comunicación oficial.

Un segundo año con antecedente inmediato: medallas en 2025

Paraguay llegará a São Paulo con un antecedente reciente: 2026 será el segundo año de presencia paraguaya en la OIAB. En 2025, cuando el país participó por primera vez, la delegación obtuvo dos medallas de bronce y una mención de honor, de acuerdo con lo reportado por la OPB.

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