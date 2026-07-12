Astrógafo y Taumoeba: la ciencia detrás de “Project Hail Mary”

La vida alienígena podría romper nuestras reglas conocidas

La búsqueda de vida fuera de la Tierra suele partir de una premisa: buscar organismos parecidos a los terrestres, con agua líquida, carbono y una química similar. Pero la astrobiología moderna estudia otra posibilidad: que la vida extraterrestre utilice otros caminos químicos y energéticos que todavía no podemos imaginar.

Es decir, si encontráramos vida extraterrestre, podría no parecerse a nada en la Tierra... Y esa es, en esencia, la apuesta de Project Hail Mary (2021), la novela de Andy Weir: un “thriller” científico donde el profesor Ryland Grace despierta solo en una nave, sin recuerdos, camino a Tau Ceti para investigar por qué el Sol —y otras estrellas— se están atenuando. La explicación no viene de una superarma ni de magia, sino de dos formas de vida extrañas y coherentes dentro de las reglas del relato.

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La historia dio el salto al cine con Ryan Gosling como protagonista (y también productor). La adaptación tiene guion de Drew Goddard (quien ya adaptó The Martian) y la dirección del dúo Phil Lord y Christopher Miller, un equipo que logró una película de gran escala pero apoyada en el detalle técnico que caracteriza a Weir.

¿Qué es el Astrófago en Project Hail Mary?

El Astrófago (o Astrophage) es un microorganismo que “se alimenta” de energía estelar: captura luz, la almacena con una densidad energética descomunal y la libera como radiación térmica.

En la trama, su proliferación cerca del Sol reduce la energía que llega a la Tierra y, a la vez, convierte al Astrófago en el combustible ideal para un viaje interestelar.

¿Qué es la Taumoeba?

La Taumoeba es una forma de vida desarrollada en la trama como respuesta al problema del Astrófago: una solución biológica a un problema biológico.

Funciona como depredador o “parásito” que reduce poblaciones del microorganismo, con consecuencias críticas cuando se aplica a escala planetaria.

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¿Podría existir una criatura que obtenga energía de una estrella?

Capturar fotones, sí: la fotosíntesis es un ejemplo terrestre. Lo difícil es dónde y cuánto: vivir en una estrella es incompatible con la química conocida por temperaturas y radiación extremas.

Aun así, organismos que aprovechen luz cerca de una estrella, en atmósferas altas o superficies protegidas, es un escenario discutible.

¿Qué partes de la novela tienen base científica?

La astronomía observacional (atenuación estelar, espectros, dinámica orbital), la ingeniería de misión y el razonamiento experimental se apoyan en ciencia real.

El gran “salto” es el Astrófago como batería casi perfecta: su eficiencia y densidad de energía superan lo permitido por la biología conocida.

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Tau Ceti: una estrella real con un planeta que quedó en duda

Mención especial se lleva Tau Ceti, el destino real detrás de la misión. Tau Ceti no es un lugar inventado por Andy Weir. Es una estrella cercana al Sistema Solar, ubicada a unos 12 años luz, que ha sido estudiada por astrónomos porque presenta posibles planetas en su entorno.

Aunque no sabemos si alguno podría albergar vida, es uno de los sistemas estelares que despiertan interés en la búsqueda de mundos habitables.

Este destino de la misión en Project Hail Mary no fue elegido al azar: Tau Ceti durante décadas fue un escenario favorito de la ciencia ficción, según se lee en un informe de la NASA.

En 2017 se anunció la posible existencia de varios planetas a su alrededor, incluido Tau Ceti e, el mundo que Andy Weir convirtió en “Adrian” en su novela. Sin embargo, nuevos análisis publicados en 2024 y 2025 sugirieron que esas señales probablemente no correspondían a planetas reales, sino a variaciones producidas por la propia actividad de la estrella.

Siempre según la NASA, el caso muestra uno de los grandes desafíos de la astronomía moderna: muchas veces los exoplanetas no se observan directamente, sino que se detectan mediante pequeñas señales que pueden confundirse con fenómenos estelares.

Aunque esos mundos hayan quedado en duda, Tau Ceti sigue siendo una de las estrellas más estudiadas en la búsqueda de otros lugares donde la vida podría ser posible.

¿Ya viste la película?

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