Zorro de Pecho Blanco: el primer matemático maya identificado

Un grupo de arqueólogos descifró en Guatemala el primer nombre completo de un astrónomo y matemático maya, “Zorro de Pecho Blanco”, en una zona que contiene la evidencia de escritura más antigua conocida de esta cultura milenaria, informaron el lunes fuentes oficiales.

Los expertos decodificaron un texto jeroglífico localizado en un mural en el Proyecto Arqueológico San Bartolo-Xultún, dos ciudades mayas que existieron entre el 400 antes de la era común y el 900 de nuestro tiempo. Se ubican en la selva del Petén, en la frontera norte con México.

San Bartolo contiene la evidencia de escritura maya más antigua conocida. Por su parte, Xultún alberga complejos calendáricos y astronómicos y fue el lugar donde se identificó al autor de “una compleja fórmula matemática y astronómica”.

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El personaje se llamaba Sak Tahn Waax, cuyo nombre puede traducirse como “Zorro de Pecho Blanco”, dijo en rueda de prensa el ministro de Cultura, Luis Méndez.

Afirmó que hasta la fecha es el único ejemplo conocido de una obra atribuida a un matemático maya del período clásico (250-900 de la era común), cuando esa cultura tuvo su mayor esplendor.

Taaj, especialistas de la astronomía y las matemáticas

El funcionario comentó que el hallazgo forma parte de un conjunto de inscripciones descubiertas en 2010 en una estructura donde se cree que pudo haber vivido este personaje junto con otros Taaj, especialistas de la astronomía y las matemáticas.

“El desciframiento fue posible gracias al análisis epigráfico de más de 50 microtextos matemáticos y astronómicos inscritos en la pared”, detalló en un comunicado el ministerio de Cultura.

Los investigadores utilizaron dibujos a escala, fotografías y escaneos de las inscripciones, que posteriormente fueron mejorados de forma digital, agregó.

Este proceso permitió revelar once jeroglíficos que finalmente pudieron ser descifrados.

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“El hecho de que estos glifos hayan aparecido en un contexto donde se vincula el arte con la ciencia, la matemática con la astronomía y todo eso con la vida cotidiana, es también una cosa digna de presentar”, destacó Méndez.

Tras su apogeo en el período clásico, la cultura maya entró en decadencia en el postclásico (900-1200 de la era común). Abarcó el área mesoamericana que comprende el sur de México, Guatemala, El Salvador, Honduras y Belice.