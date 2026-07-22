Día Mundial del Cerebro: cómo funciona, qué lo daña y qué ayuda a mantenerlo saludable

Cuándo es el Día Mundial del Cerebro

El Día Mundial del Cerebro se celebra el 22 de julio, impulsado por la World Federation of Neurology, para aumentar conciencia y prevención.

Cómo funciona el cerebro humano

El cerebro trabaja como una red de neuronas que se comunican por señales eléctricas y químicas en sinapsis. No “piensa” en un solo lugar: funciones como atención, lenguaje o memoria surgen de circuitos distribuidos.

La energía es clave: aunque pesa cerca del 2% del cuerpo, consume una porción alta de oxígeno y glucosa, por eso el sueño, la circulación y el metabolismo impactan tanto.

El cerebro casi no “duele” (no tiene receptores de dolor como la piel), pero sí sufre por inflamación de estructuras vecinas; y predice más de lo que “reacciona”: usa expectativas para ahorrar energía y responder rápido.

¿Qué pasa en el cerebro con el estrés?

El estrés activa ejes hormonales (como el cortisol) que, en el corto plazo, mejoran alerta.

Pero si se vuelve crónico, puede alterar el equilibrio de neurotransmisores, empeorar el sueño y afectar circuitos de memoria y control emocional, favoreciendo rumiación, irritabilidad y dificultades para aprender.

Neuroplasticidad: qué es y qué ocurre cuando aprendemos

La neuroplasticidad es la capacidad de cambiar conexiones y eficiencia sináptica. Aprender no es “guardar un archivo”: es reforzar rutas neuronales, podar conexiones poco usadas y consolidar recuerdos, sobre todo durante el sueño.

Por eso el cerebro puede cambiar a cualquier edad, aunque con ritmos distintos.

¿Qué pasa con el cerebro al envejecer?

Envejecer no equivale a enfermar: puede haber menor velocidad de procesamiento y más esfuerzo para la memoria de trabajo, pero también se mantiene (o mejora) el conocimiento acumulado.

Lo que más pesa es la “carga” de vida: sueño, hipertensión, diabetes, aislamiento social y estrés sostenido.

Enfermedades neurológicas más frecuentes

Entre las más comunes están el ACV, migraña, epilepsia, demencias (como Alzheimer) y Parkinson, además de neuropatías periféricas.

Muchas comparten factores modificables: riesgo vascular, sedentarismo y mala calidad de sueño.

Cómo cuidar el cerebro: hábitos que protegen neuronas y los que las dañan

Lo protector suele ser simple y acumulativo: dormir suficiente, moverse con regularidad (mejora circulación y factores tróficos), alimentación de patrón saludable, aprendizaje continuo, vínculos y manejo del estrés. Protege también controlar la presión, glucosa y colesterol.

En cambio, dañan especialmente el cerebro el alcohol en exceso, el tabaco, la falta crónica de sueño, el sedentarismo, el estrés sin recuperación y la hipertensión no tratada.

Cómo mejorar la memoria

Funciona mejor lo que acompaña la biología: sueño para consolidar, atención sin multitarea para codificar, repaso espaciado para fortalecer sinapsis y actividad física para perfusión cerebral.

Si la memoria falla de forma progresiva o interfiere con la vida diaria, conviene consulta médica: no todo es “edad”.