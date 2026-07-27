Ciencia
27 de julio de 2026 a la - 10:10

Descubrí a las adorables crías de gato de Pallas en Japón: los felinos más gruñones

Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, son vistas en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026. La gata de Pallas Azu dio a luz a cinco crías el 12 de mayo.
Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, son vistas en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026. La gata de Pallas Azu dio a luz a cinco crías el 12 de mayo.030319+0000 PAUL MILLER

Cinco crías de gato de Pallas, considerados los felinos más gruñones del mundo, hicieron su debut en el Kobe Animal Kingdom de Japón. Nacidos en mayo, estos vulnerables cachorros ya superan el kilo y disfrutan de su nueva dieta.

Por AFP

Cinco crías de gato de Pallas, conocidos como los felinos más gruñones del mundo por su característica expresión ceñuda, fueron presentados al público en un zoológico de Japón.

Azu, una gata de Pallas, especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, es vista en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.
Azu, una gata de Pallas, especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, es vista en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.

El Kobe Animal Kingdom exhibió a los cachorros, cuatro machos y una hembra, todos nacidos en mayo en el mismo establecimiento.

Azu, una gata de Pallas, especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, permanece en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026. Azu dio a luz a cinco crías el 12 de mayo.
Azu, una gata de Pallas, especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, permanece en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026. Azu dio a luz a cinco crías el 12 de mayo.

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Origen del gato de Pallas

Originarios de las regiones áridas y rocosas de Asia Central, estos animales pertenecen a una de las especies de felinos más antiguas que aún existen.

Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, permanecen en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.
Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, permanecen en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.

Estos pequeños felinos rara vez se exhiben en zoológicos debido a su especial vulnerabilidad a las infecciones, indicó el lunes el zoológico de Kobe en un comunicado.

Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, son vistas en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.
Crías de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, son vistas en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.

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Al nacer, los animales pesaban alrededor de 150 gramos, pero ahora ya superan el kilo y comenzaron a alimentarse con comida sólida, como pollo y carne de caballo, precisó el zoológico.

Una cría de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, es vista en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.
Una cría de gato de Pallas, una especie considerada el felino vivo más antiguo del mundo, es vista en su recinto del Kobe Animal Kingdom, en Kobe, Japón, el 27 de julio de 2026.

“Esperamos que los visitantes vengan a comprobar lo sanos que están, cómo juegan con entusiasmo y cómo duermen profundamente, igual que los niños”, declaró la dirección del zoológico.

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