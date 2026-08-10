NASA+ llegará a Discovery+ y HBO Max: streaming en Dolby Vision y cobertura de Artemis III en 2027

La NASA anunció el lunes una nueva etapa en la expansión de NASA+, su servicio de contenidos sobre exploración espacial. De acuerdo con el comunicado de la agencia, la programación se incorporará a Discovery+ y HBO Max, con un esquema diferenciado: Discovery+ ofrecerá un flujo continuo en vivo dentro de sus canales live, mientras que HBO Max alojará eventos especiales de la agencia. Entre ellos, la agencia menciona explícitamente Artemis III, la misión con la que NASA planea volver a llevar astronautas a la superficie lunar y que está programada, siempre según el anuncio, para 2027.

El movimiento refuerza la estrategia de NASA de llevar sus transmisiones —lanzamientos, coberturas y contenidos educativos— a plataformas en las que ya se encuentra una parte importante del público general, más allá de los canales propios de la institución.

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Imagen mejorada: NASA+ llegará en Dolby Vision

La agencia también subraya que los usuarios de estas plataformas podrán acceder a contenidos de NASA+ en Dolby Vision (en dispositivos compatibles), un estándar que mejora la experiencia visual mediante colores más vivos, mayor contraste, brillos más altos y más detalle.

El objetivo, plantea NASA, es acercar la exploración espacial con una sensación “más inmersiva”, especialmente en coberturas que suelen depender de la calidad de imagen para transmitir dimensión, profundidad y textura —desde tomas orbitales hasta escenas en plataformas de lanzamiento.

Programación futura: del retorno a la Luna a pruebas clave

En el mismo anuncio, NASA anticipa líneas de contenido que podrían integrarse a futuro en este ecosistema de streaming. La lista incluye:

Lanzamientos de misiones científicas.

Un vuelo de prueba para maniobras de rendezvous y acoplamiento con sistemas de alunizaje tripulados.

Entregas robóticas a la Luna.

La primera misión tripulada al satélite bajo el programa Artemis, entre otros hitos.

La agencia no detalla calendarios para cada transmisión, pero presenta el catálogo potencial como parte de una cobertura que acompañará “paso a paso” el avance del programa lunar y de otras misiones.

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La Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica de 1958

Rebecca Sirmons, gerente general de NASA+ en la sede de la agencia en Washington, enmarca la decisión en una obligación institucional. “La Ley Nacional del Espacio y la Aeronáutica de 1958 nos llama a compartir nuestra historia de exploración espacial con la audiencia más amplia posible”, señaló, según el comunicado.

Sirmons también sostuvo que Artemis II —misión mencionada por NASA como un hito que “capturó corazones y mentes” a escala global— impulsó el interés público y “la generación Artemis”, una narrativa que la agencia utiliza para describir a la comunidad que sigue y se inspira en este retorno sostenido a la Luna.

“A medida que regresamos a la Luna para quedarnos, nuestro objetivo es brindar una cobertura transparente y atractiva en cada paso”, añadió.

El anuncio se conecta con mensajes recientes de la agencia sobre su hoja de ruta. Según recuerda NASA, durante su evento Ignition a comienzos de año presentó planes para un “camino audaz”, que incluye aumentar la cadencia de misiones Artemis hacia la superficie lunar y la meta de construir la primera base en la Luna, además de otras prioridades institucionales.

En ese marco, los acuerdos de distribución —según la agencia— apuntan a sostener el compromiso de participación pública: ubicar contenidos de misión y materiales educativos en múltiples dispositivos y dentro de los canales preferidos por los usuarios, sin depender exclusivamente de las plataformas propias de NASA.

Qué no cambia: NASA+ seguirá siendo gratuito y sin anuncios

Aunque la oferta se amplía a servicios comerciales, NASA remarca que NASA+ continuará disponible gratis y sin publicidad a través de la app oficial y del sitio web de la agencia.

La expansión, por tanto, no reemplaza el acceso directo, sino que agrega vías de distribución para audiencias que consumen principalmente dentro del ecosistema de streaming.