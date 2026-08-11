Un 12 de agosto nacía Erwin Schrödinger, el físico que imaginó al famoso gato cuántico

En la física clásica, los objetos tienen propiedades definidas aunque nadie las observe. En cambio, la mecánica cuántica describe sistemas —electrones, fotones, átomos— mediante un estado que puede ser una superposición de posibilidades.

El punto crítico llega cuando se mide: el formalismo predice probabilidades, pero el laboratorio entrega un solo resultado. ¿Qué determina ese salto?

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Qué quería mostrar Schrödinger con su gato

Schrödinger propuso en 1935 un experimento mental: un gato encerrado en una caja, cuya vida depende de un evento cuántico (por ejemplo, una desintegración radiactiva) que activa o no un mecanismo letal. Si el evento cuántico está en superposición (“ocurre y no ocurre”), el sistema completo parece arrastrado a una superposición (“gato vivo y muerto”).

La provocación no era afirmar que un gato pueda estar en dos estados a la vez en la práctica, sino señalar una tensión: si las reglas cuánticas valen para lo microscópico, ¿por qué no vemos superposiciones macroscópicas?

Ahí aparece el llamado problema de la medición: el límite entre el mundo cuántico y el mundo cotidiano no está escrito de manera obvia en las ecuaciones.

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El mecanismo que hace invisible la superposición: decoherencia

La respuesta más operativa que hoy maneja la física no necesita “conciencia” ni misterio: se apoya en la decoherencia.

Un sistema cuántico aislado puede mantener superposiciones; pero los objetos reales interactúan sin parar con su entorno (aire, luz, vibraciones térmicas). Esas interacciones “filtran” información y destruyen las interferencias que hacen detectable la superposición.

No es que el gato sea “especialmente clásico”, sino que es demasiado grande y demasiado conectado como para conservar coherencia cuántica. El entorno vuelve extremadamente improbable observar un estado “vivo+muerto” como un fenómeno controlable.

De la filosofía al hardware cuántico

El “gato de Schrödinger” dejó de ser solo una paradoja porque la frontera cuántico-clásica define qué tan lejos puede llegar la ingeniería.

En computación cuántica, por ejemplo, un qubit útil requiere mantener coherencia el tiempo suficiente para operar; la decoherencia es el enemigo central. En sensores cuánticos y metrología de precisión, la misma física que borra superposiciones también fija límites y estrategias para evitarlos.

Y, aun con decoherencia, queda una pregunta abierta —la que Schrödinger puso sobre la mesa—: si las ecuaciones describen probabilidades, ¿qué explica exactamente que en cada medición aparezca un resultado único?

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Interpretaciones como Copenhague, muchos mundos o teorías de colapso proponen respuestas distintas, y el debate sigue atado a experimentos cada vez más finos sobre control cuántico y medición.